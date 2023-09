Escola de Artes de Lagoa dinamiza «Oficina de Linogravura»

A «Oficina de Linogravura» é a proposta da Escola de Artes de Lagoa para sábado, dia 23 de setembro, dinamizada pela artista Filipa Carvalho.

A Escola de Artes de Lagoa – Mestre Fernando Rodrigues vai realizar a «Oficina de Linogravura», no dia 23 de setembro, no horário compreendido entre as 15h00 e as 17h30, destinada à população em geral a partir dos 12 anos de idade.

A «Oficina de Linogravura» será dinamizada pela artista Filipa Carvalho e conta já com inscrições abertas, limitadas às vagas existentes, e disponíveis através de e-mail (escola.artes@cm-lagoa.pt).

A Linogravura trata-se de uma técnica que permite a reprodução de uma imagem através de impressão conseguida com uma placa de linóleo que funciona como matriz.

Nesta oficina serão abordadas noções de claro/escuro, expressividade, materiais, composição, textura e funcionamento de uma oficina de gravura.

«Numa sequência progressiva irá aprender a transferir o seu pequeno projeto artístico para a placa de linóleo, posteriormente gravar e imprimir a imagem numa folha», de acordo com a sinopse.

No final da oficina os/as participantes poderão levar para casa a sua impressão numerada e assinada por si, bem como o conhecimento para executar de forma independente uma gravura.

Sobre a artista:

Filipa Carvalho iniciou a prática de gravura em 2016, na Suíça, com uma artista local, onde aprendeu várias técnicas. Frequentou depois o curso de Gravura na escola Mart em Lisboa (hoje escola aBase) onde pôde aprofundar as técnicas que já conhecia, e iniciar os primeiros trabalhos de carácter artístico.

Colaborou com a Casa do Artesão, em Alte, produzindo trabalhos na área da gravura e serigrafia.

Agora, residente em Lagoa, pretende compartilhar o seu conhecimento desta técnica com a população em geral.

Recorde-se que a Escola de Artes de Lagoa – Mestre Fernando Rodrigues tem sido uma referência no concelho e na região, pelo trabalho que tem desenvolvido junto dos diferentes públicos na área das Artes Plásticas e Decorativas.