Escola Básica de Silves já foi requalificada com fundos europeus

A nova Escola Básica de Silves já foi inaugurada, depois de uma requalificação de 1.735.808,08 €, financiada em 60 por cento por fundos europeus.

Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, inaugurou ontem, quarta-feira, dia 13 de setembro, a Escola Básica nº 1 do 1º ciclo de Silves, depois de o município se ter candidatado ao Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020, concretizando um desejo com mais de duas décadas.

Presente na iniciativa esteve José Apolinário, presidente do conselho diretivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e da comissão diretiva do Programa Regional ALGARVE 2030, que sublinhou o «empenho dos municípios do Algarve, e do município de Silves neste caso concreto, na mobilização dos fundos europeus para melhorar e qualificar as infraestruturas escolares. Deste período de programação, vão resultar escolas mais funcionais e preparadas para acolher as nossas crianças e jovens».

Desta operação resultou a construção de um novo edifício, no local onde se encontrava uma infraestrutura desativada, dentro do complexo escolar da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de Silves, com origem no Plano Centenário e datado de 1949.

O novo edifício desenvolveu-se em dois pisos, com doze salas de aula e uma sala de informática, sanitários para alunos, professores e funcionários.

Pretendeu-se, ainda, com esta intervenção reorganizar os espaços exteriores da parte comum e central do complexo escolar, com a criação de uma zona de jogos para atividade física e recreio da comunidade educativa.

O custo total do investimento na Escola Básica de Silves foi 1.875.489,98 € sendo o elegível aprovado de 1.735.808,08 € e a comparticipação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) foi 1.047.830,98 € (60,37 por cento).

Consulte os projetos aprovados no âmbito do Programa Regional CRESC ALGARVE 2020, com apoio dos fundos europeus geridos na região.