Ensemble São Bernardo são destaque no Silves Alegria do Natal

Ensemble São Bernardo atuam no Silves Alegria do Natal e trazem à Praça Al-Muthamid vários clássicos natalícios num concerto de entrada livre.

Num concerto lírico pelo Ensemble São Bernardo de entrada livre, os clássicos de Natal vão estar em destaque na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, às 18h00, em Silves.

«Joy to the World», «Adeste Fideles», «Natal de Elvas», «Jingle Bells» e «Little Christmas» são algumas das músicas natalícias a serem interpretadas por jovens cantores líricos e dirigidas pelo maestro Nuno Margarido Lopes ao piano.

Esta iniciativa que se insere no evento Silves Alegria do Natal, será ainda antecedida por animação de rua pelo Clube da Batucada da Casa do Povo de Messines, às 15h00.

Dentro da programação natalícia destacam-se ainda o Circo Mágico de Natal pelo Cardinali Live Entertainment; concertos de Natal com o Ensemble Saint Dominics Gospel Choir e a formação completa da Orquestra de Jazz do Algarve, com Ilse Huizinga; e o musical baseado no Conto de Natal de Charles Dickens.

Todo o programa que inclui espetáculos de teatro, música e dança para toda a família podem ser consultados aqui.

O município de Silves «convida todos a assistir a este memorável concerto e a viver a alegria do Natal, passando momentos partilha e experiências inesquecíveis neste espaço marcado pela animação, sorrisos, cor, magia e espirito natalício, onde não faltam as habituais diversões como a pista de gelo, o comboio de Natal e o carrossel mágico».

O Silves Alegria do Natal decorre na Praça Al-Muthamid até dia 8 de janeiro entre as 14h00 e as 20h00, nos dias 24 e 31 de dezembro entre as 14h00 e as 18h00, sendo que nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro se encontra encerrado.

Clássicos de Natal por Ensemble São Bernardo

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Zadok the Priest

Joy to the World

JOHN RUTTER (1945)

I Wonder as I Wander

Nativity Carol

Angels´ Carol

SERGEI RACHMANINOFF (1873-1943)

Bogoroditse Devo (Ave Maria)

MÁRIO SAMPAYO RIBEIRO (1898-1966)

Natal de Elvas

GEORGE WOODWARD (1848-1934)

Ding Dong! Merrily on High

CÉSAR FRANK (1822-1890)

Panis Angelicus

JOHN FRANCIS WADE (1711-1786)

O Come All Ye Faithful (Adeste Fideles)

ADOLPH-CHARLES ADAM (1803-1856)

Oh Holy Night