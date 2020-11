Encontros Setoriais para PME’s algarvias alargados ao formato online

Encontros vão abranger todo o Algarve nas três datas programadas: dias 20, 24 e 26 de novembro, sempre às 10h00, mas agora, além de presencialmente, vão decorrer também em formato online.

Nesta iniciativa conjunta, que se insere no âmbito do Projeto INTERPYME, vão ser levados a cabo três encontros empresariais online subordinados ao tema «Oportunidades de Financiamento, Promoção e Internacionalização».

O objetivo é dar a conhecer aos empresários da região um conjunto de oportunidades de cooperação, capacitação e apoio à internacionalização, através de um serviço especializado de consultoria onde estão contemplados workshops temáticos, participação em feiras e missões comerciais, bem como o desenvolvimento de planos e candidaturas para a internacionalização de empresas.

O enfoque está na melhoria da competitividade das Pequenas e Médias Empresas (PME), facilitando o acesso aos mercados locais da Eurorregião, ao financiamento para projetos de investimento, à promoção de produtos e serviços e ao processo de internacionalização.

Recorde-se que as sessões decorrem no dia 20 de novembro, no Auditório do NERA, em Loulé; no dia 24 de novembro na sede da Odiana, em Castro Marim, e no dia 26 de novembro novamente em Loulé.

A decisão de alargar as sessões ao formato online foi tomada face ao agravamento da pandemia e consequente alargamento de medidas restritivas a vários concelhos do Algarve, havendo assim uma «mitigação dos riscos decorrentes da COVID-19»

Não obstante, a participação nestes Encontros Setoriais, para aqueles que assim o preferirem, poderá ainda ser feita presencialmente, com uso obrigatório de máscara e lotação limitada nos respetivos espaços.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição obrigatória, que deverá ser efetuada aqui ou através dos websites da organização: www.odiana.pt ou www.nera.pt.