Encontro Interregional de Capoeira está de regresso a Lagoa

O Encontro Interregional de Capoeira volta a marcar presença em Lagoa, com atletas do concelho, de São Bartolomeu de Messines, São Brás de Alportel e Tavira.

O município de Lagoa volta a receber o Encontro Interregional de Capoeira entre os dias 24 e 26 de março com as atividades a serem realizadas no Auditório Carlos do Carmo, no Pavilhão da Escola E.B 2,3 Jacinto Correia e no Largo da Praia do Carvoeiro.

Este Encontro Interregional de Capoeira vai também marcar os 22 anos da presença do grupo em Lagoa e segue o género das anteriores edições, contando não só com a participação integral de toda a equipa de professores da ACMS – Grupo Muzenza Capoeira, mas também com a presença de grandes nomes na arte da Capoeira, professores e atletas da Europa e do Brasil.

A edição deste ano terá uma menor envergadura comparativamente à edição anterior, contudo a sua importância não deixa de ser significativa, uma vez que a Associação dá um profundo valor aos eventos de batizado e troca de graduação dos seus alunos e atletas.

Este ano, o evento irá reunir os alunos e atletas dos núcleos de treino de Lagoa, São Bartolomeu de Messines, São Brás de Alportel e Tavira.

Esperam-se dezenas de visitantes, convidados, atletas e as suas famílias num evento que é gratuito.