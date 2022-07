Encontro de Camionistas de Loulé arranca hoje no Parque das Cidades

Certame conta com exposições, perícias e muita música.

O Encontro de Camionistas de Loulé assinala a sua 8ª edição a partir de hoje, sexta-feira, dia 22 de julho, decorrendo até domingo, 24 de julho, no Parque das Cidades, quartel-general onde não faltarão exposições, perícias e muita música.

O certame promete proporcionar «um momento de convívio a todos os que abraçam esta atividade profissional, que é para muitos uma verdadeira paixão e um modo de vida».

O encontro hoje às 19h00, com a artista popular Rosinha a subir ao palco às 21h30. A noite termina também com música, desta vez com o duo Emanuel & Tânia.

No sábado, as portas abrem às 10h00, para momentos de confraternização. À tarde, às 15h00, têm início as atividades com camiões: exposição de «máquinas» onde estarão representadas várias marcas, um Truck Racing com Artur Fidalgo, proprietário da Arfil Trucks, entidade que prepara camiões para competição, e a cerimónia de entrega de prémios.

Pela noite dentro, Ana Duarte e a sua banda Doce Geração, bem como o músico Cristiano Martins, irão passar pelo palco para animar o público.

Já no domingo, dia 24, os camionistas participam num almoço convívio a partir das 13h00.

Ao longo destas sete edições, a Câmara Municipal de Loulé «tem, desta forma, homenageado uma classe profissional de grande relevância para a atividade económica regional e nacional».