Empresas já podem formalizar intenção de reserva na UAlg Tec Campus

Período decorre até dia 10 de setembro.

As empresas nas áreas das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica (TICE), com estratégias de Inovação, Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, que pretendam dinamizar ou reforçar relações de proximidade e cooperação com o ecossistema de inovação da Universidade do Algarve (UAlg), poderão de 23 de julho e 10 de setembro formalizar a intenção de reserva de espaço na Aceleradora da Empresas da UAlg, a UAlg Tec Campus.

Esta é uma infraestrutura de acolhimento, aceleração e interação empresarial, verticalizada no setor das TICE, que tem como principais objetivos estimular o fluxo de conhecimento e tecnologia entre as entidades não empresariais do sistema de I&I e as empresas, facilitar a localização de atividades de I&D lideradas pelo setor empresarial e potenciar a prestação de serviços de elevado valor acrescentado.

A Aceleradora visa dar resposta a necessidades específicas de empresas em estado de desenvolvimento avançado, mobilizando conhecimento, tecnologias, empresas, associações, e qualquer entidade de referência cuja atividade assente em conhecimento e inovação, e que demonstre assegurar elevado potencial de crescimento, disponibilizando um conjunto de serviços e infraestruturas com o objetivo de potenciar as respetivas capacidades de internacionalização e o aumento da sua intensidade tecnológica, nomeadamente através da facilitação da cooperação com o sistema científico e tecnológico.

A UAlg Tec Campus tem como destinatários pessoas coletivas com atividade já reconhecida e consolidada no mercado, e empresas de base tecnológica ou humanista, inovadoras, com elevado potencial de crescimento e cuja atividade revele um claro interesse para o desenvolvimento da UAlg, nos termos previstos no artigo 5.º do Regulamento n.º 392/20211 de aceleração de empresas da Academia algarvia.