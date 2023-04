Empresas de Faro chamadas a participar na ação «Inovar em Turismo»

O Turismo do Algarve e a Portugal Ventures convocam empresas de Faro para participarem na ação «Inovar em Turismo».

O Turismo do Algarve e a Portugal Ventures realizam uma sessão de apresentação de produtos e serviços diferenciadores de empresas do sector turístico que integram o portefólio da Portugal Ventures, a ter lugar no dia 3 de maio, às 14h30, no auditório da Região de Turismo do Algarve, em Faro.

Estas empresas apresentam soluções destinadas à hotelaria, Alojamento Local, agências de viagens, animação turística e entidades públicas, as quais têm por objetivo melhorar a eficiência das empresas de turismo e complementar a oferta de serviços existente, melhorando a experiência do turista.

Inserida no «Ciclo de Sessões Temáticas 2023» do Gabinete de Apoio ao Empresário, a iniciativa de networking contará com apresentações de sete empresas ligadas à área do Turismo, que serão acolhidas pelo presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e pelo Diretor de Investimentos em Turismo da Portugal Ventures, Miguel Barbosa.

A participação nesta sessão é gratuita, mas sujeita a prévia inscrição e limitada à capacidade da sala.

Empresas participantes