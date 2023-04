Empresa Normiconta recebe voto de louvor de São Brás de Alportel

A Normiconta acaba de receber um louvor do executivo são-brasense pela celebração dos 40 anos de atividade contínua na contabilidade e fiscalidade.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel entregou, na passada terça-feira, dia 11 de abril, um voto de louvor à empresa são-brasense Normiconta – Contabilidade, Gestão e Fiscalidade que completou 40 anos de atividade contínua.

A Normiconta nasceu em 1983, pelas mãos de José Alberto Pereira, então com apenas 22 anos de idade, a quem se juntou, cinco anos depois, Rogério Jesus, colaborador que se tornou sócio.

Quarenta anos volvidos, «a empresa tem vindo a crescer e inovar, constituindo motivo de orgulho para esta Câmara Municipal, sendo uma empresa de sucesso e renome no nosso concelho», justifica a autarquia.

Atualmente conta com 22 trabalhadores, «muitos dos quais com vários anos de dedicação à empresa, e com mais de duas centenas de clientes, muitos dos quais fidelizados desde o início deste projeto empresarial, que tem demonstrado resiliência e capacidade para superar as dificuldades mesmo nos anos atípicos», diz ainda.

«Reconhecendo o trabalho e empenho dos sócios e de todos os colaboradores, o executivo municipal são-brasense aprovou, por unanimidade, a atribuição de um voto de louvor que reconhece o seu valoroso percurso de quatro décadas, pleno de sucesso, singular exemplo de empreendedorismo que muito orgulha o município e a comunidade são-brasense, e que constituiu um notável contributo, em prol das empresas locais e da dinamização da economia local do concelho», conclui.