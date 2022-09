Empresa algarvia vai promover Portugal na Califórnia

Grupo Open Media, empresa algarvia com sede em Lagoa, organiza dois seminários na Califórnia, em Los Angeles e São Francisco, em fevereiro de 2023.

O interesse por Portugal está em alta nos Estados Unidos da América (EUA), e por isso o grupo Open Media, com sede em Lagoa, organiza dois seminários «Living in Portugal», que terão lugar na costa oeste, em Los Angeles, no dia 9 de fevereiro, e em São Francisco, no dia 11 de fevereiro, do próximo ano. O objetivo é prestar informações úteis para quem pretende mudar-se para Portugal e captar investimento.

Em termos de conteúdo, ambos os seminários têm por objetivo dar informação sobre uma vasta gama de assuntos relacionados com a vida em Portugal, desde questões jurídicas e fiscais à residência, imobiliário, saúde, educação e negócios.

Entre os principais oradores estarão o aclamado escritor Jonathan Littman, autor do artigo «The New California Dream is in Portugal», publicado na Los Angeles Magazine em outubro do ano passado, e co-fundador do RedBridgelisbon.com, um clube transfronteiriço que liga Lisboa e São Francisco.

O anúncio surge na sequência de uma viagem às duas cidades, na passada semana, por parte do CEO do grupo Open Media, Bruce Hawker, que visitou vários locais com potencial para acolher o evento e reunir com parceiros locais.

Durante a estadia, o empresário do Algarve encontrou-se com Pedro Perestrelo Pinto, cônsul geral de Portugal em São Francisco, com Teresa Fernandes, diretora da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal em São Francisco e de Paulo Menezes, cônsul honorário de Portugal em Los Angeles.

«Foi uma viagem de ida e volta de seis dias cansativa», diz Bruce Hawker, «mas também muito gratificante e produtiva. O interesse em Portugal para investimento, negócios e turismo, assim como destino para gozar a reforma está em alta nos EUA, sobretudo na Califórnia, onde o nosso projeto foi recebido de braços abertos. As novidades sobre os nossos eventos têm sido bem acolhidas pelos organismos governamentais portugueses e estamos em contacto com outras entidades, como a Câmara de Comércio Portuguesa nos EUA», afirma o CEO.

O local escolhido para o evento em Los Angeles é o Luxe Hotel na Sunset Boulevard, a apenas cinco minutos de Beverly Hills e com uma excelente localização no cruzamento de Brentwood e Bel-Air.

Em São Francisco, o «Living in Portugal» terá lugar no histórico Palace Hotel, unidade que faz parte da Luxury Collection do grupo Marriott, localizado próximo à Union Square, no principal bairro comercial da cidade. Considerado um dos hotéis mais emblemáticos de São Francisco, foi inaugurado em 1875 e ainda sobrevive.

Os eventos contam com a colaboração do Turismo do Algarve e o apoio de fundos europeus através do CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Em breve será lançado um site com reservas online para ambos os eventos. A entrada é livre, mas carece de inscrição prévia. Para já, os interessados podem pedir informações por email (e-mail info@open-media.net).

Algarve e Andaluzia em foco

Estas datas surgem na sequência do sucesso dos dois primeiros eventos «Living in Portugal» realizados no Tivoli Carvoeiro, em abril, e no Cascade Wellness Resort, em Lagos, em junho. O próximo terá lugar já esta quinta-feira, dia 22 de setembro, no Hotel Conrad Algarve, na Quinta do Lago e já se encontra totalmente lotado.

O evento regressa em novembro, no dia 18, no Anantara Algarve Resort, em Vilamoura, e no dia 25, no Don Pepe Gran Meliá Hotel em Marbella, Andaluzia. Em Espanha, «destina-se a expatriados de nacionalidades variadas, ou até nacionais espanhóis, que possam ter ouvido falar dos benefícios fiscais ao abrigo do regime de Residentes Não Habituais em Portugal», explica.

«Ouvimos muitos relatos de agentes imobiliários e consultores fiscais no Algarve sobre os residentes da Costa del Sol que veem em Portugal uma alternativa, devido, em parte, aos benefícios fiscais. A nossa previsão é que o evento e a campanha publicitária que temos planeada possam causar alguma sensação» do outro lado do Guadiana.

Organizados pelo grupo Open Media, editor de periódicos como a revista Essential Algarve e os jornais Portugal Resident e barlavento, o objetivo é proporcionar, a qualquer pessoa que procure saber mais sobre a vida em Portugal, a oportunidade de assistir a uma sessão gratuita, de manhã ou de tarde, em ambiente descontraído, e obter informação especializada sobre uma variedade de tópicos.

O conceito, idealizado por Bruce Hawker, foi desenvolvido em 2019, e estava pronto a ser lançado em 2020, mas teve de ser suspenso por dois anos devido a todos os constrangimentos relacionados com a COVID-19.

«O nosso plano desde o início era realizar um calendário de eventos tanto em Portugal como em diferentes países do mundo, onde quer que haja um forte interesse por parte das pessoas de se mudarem para o nosso país», diz.

A marca «Living in Portugal» além dos eventos em Los Angeles e São Francisco, em fevereiro, terá ainda um outro em Lisboa, agendado para março de 2023.

Para o próximo ano, há planos para repetir os quatro eventos no Algarve, e a empresa está a estudar novos locais. «A África do Sul está seguramente no radar para 2023», revela Bruce Hawker, «e esperamos também poder realizar um evento Hong Kong».