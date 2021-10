Empresa algarvia lança Xarope de Alfarroba como adoçante natural

Após «vários anos de investigação» e «promissores resultados alcançados com os produtos anteriores, farinha, tabletes e cremes para barrar, todos à base de alfarroba», a Carob World anuncia o lançamento do Xarope de Alfarroba Biológico.

Segundo esta empresa responsável pela criação de produtos à base de alfarroba, o novo Xarope de Alfarroba da Carob World «é um saudável e verdadeiramente versátil adoçante 100% natural».

«Não contém glúten, cafeína ou conservantes e é rico em antioxidantes e nutrientes essenciais como o ferro, cálcio, magnésio e potássio», explicam os responsáveis.

É, por isso, nas palavras da empresa, «o produto ideal para adoçar bebidas, utilizar na confeção de doces e bolos, para acompanhar uma tábua de queijos, molho para saladas, topping para gelados e muito mais».

O lançamento do Xarope de Alfarroba foi feito nas redes sociais e no website da empresa ontem, dia 27 de outubro, contando os interessados com a isenção de portes em todos os produtos online à venda no website da Carob World até dia 10 de novembro.

Seja pelos valores nutricionais ou pelo enaltecimento do património gastronómico, a alfarroba continua a ganhar destaque no panorama nacional e internacional e Portugal destaca-se como um dos maiores produtores mundiais deste fruto, mais precisamente o Algarve, região do país com maior produção de alfarroba.