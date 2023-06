Empresas como IKEA, iServices e MSCAR procuram talento no Algarve

Empresas como IKEA, iServices e MSCAR – Comércio De Automóveis e Servitis têm ofertas de emprego em aberto para a região algarvia.

Há várias empresas de renome a contratar na região Algarvia entre as quais IKEA, iServices e MSCAR – Comércio De Automóveis e Servitis. Apesar de o turismo desempenhar um papel fundamental na economia do Algarve, existem outros setores como a construção, comércio, serviços de saúde, tecnologia e educação que também têm várias oportunidades de emprego.

O Alerta Emprego, plataforma nacional que liga milhares de empresas e candidatos, reúne centenas de vagas em aberto para diversos setores, que procuram o talento «marafado» desta região de Portugal.

São diversas as empresas a contratar talento para a região algarvia, nomeadamente, o IKEA, iServices, MSCAR – Comércio De Automóveis, Forever Energy, Peroptyx, Havaianas, Servitis, Clínica ORYPSY, entre outras.

As empresas a anunciar na plataforma de emprego oferecem aos candidatos vagas para diversos cargos como Técnico de Contabilidade, Comercial, Recepcionista, Gestor de Clientes, Optometrista, Customer Advisor, entre muitos outros.

«Notamos que existem cada vez mais empresas a investir na região Sul, o que a torna cada vez mais atrativa para pessoas que pretendem estabelecer-se numa zona calma e perto do mar», frisa Joana Piteira, General Manager do Alerta Emprego.

«Neste momento, as empresas já disponibilizam uma diversidade de ofertas aliciantes que permitem aos portugueses irem para o Algarve exercer setores de atividade tão diversos que vão desde a agricultura e pesca até à tecnologia e educação», reforça Joana Piteira.

As vagas estão disponíveis no site do Alerta Emprego, onde os candidatos podem encontrar todas as informações acerca das oportunidades profissionais, apresentarem a sua candidatura e ainda prepararem o seu currículo, de acordo com as necessidades das empresas que considerarem atrativas.