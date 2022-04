Empreendedores das zonas de baixa densidade e interior do Algarve vão ter formação em Gestão e Comunicação de projetos.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, no âmbito do projeto Articular para Intervir III, em colaboração com a Associação Terras do Baixo Guadiana, a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste e a Associação In Loco, promove dois ciclos de sessões de informação no âmbito dos fundos estruturais, dirigidas a empreendedores das zonas de baixa densidade do Algarve.

O primeiro ciclo, com o tema «Gestão de Projetos», será dinamizado por Dário Gonçalves e terá lugar no dia 19 de abril às 15h30 em Alcoutim, no dia 20 de abril às 17h30 em Bensafrim (Lagos) e no dia 21 de abril às 17h30 em São Brás de Alportel.

Nesta ação, pretende-se dotar os promotores de projetos financiados de competências que lhes permitam concretizar com sucesso o seu investimento.

O acesso é gratuito e as inscrições para assistir presencialmente ou por videoconferência podem ser feitas através desta ligação.

Com o tema «Comunicar Projetos», apresentado por Nuno Aires, pretende-se que os participantes adquiram ferramentas para dar a conhecer os seus produtos e serviços com eficácia.

Este segundo ciclo de ações decorrerá no dia 3 de maio às 15h30 em Alcoutim, no dia 4 de maio às 17h30 em Bensafrim (Lagos) e no dia 5 de maio às 17h30 em São Brás de Alportel. Estas sessões podem ser assistidas presencialmente ou por videoconferência e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas através desta ligação.

Promovido pela CCDR Algarve, em parceria com as associações de desenvolvimento local (ADL) Terras do Baixo Guadiana, Vicentina e In Loco, o projeto Articular para Intervir III é cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020.