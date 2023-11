Embaixador de Itália Carlo Formosa visitou o município de Loulé

Carlo Formosa, embaixador de Itália em Portugal e Francesco Berrettini, cônsul honorário de Itália, estiveram esta manhã em Loulé.

Carlo Formosa e Francesco Berrettini estiveram esta manhã em Loulé e foram recebidos nos Paços do Concelho por Vítor Aleixo, presidente da Câmara.

De passagem pelo Algarve para agraciar Francesco Berettini com a condecoração de Cavaleiro da Ordem da Estrela de Itália, o embaixador deslocou-se a Loulé para apresentar cumprimentos ao presidente da Câmara.

Por seu lado, no decorrer do encontro, Vítor Aleixo apresentou ao diplomata algumas políticas e projetos que o município tem em curso. Foram assim discutidas as políticas do envelhecimento ativo e saudável de Loulé, sendo este o concelho que acolhe o Observatório Nacional do Envelhecimento e o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo (CCEA).

O trabalho realizado em torno das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável também foi alvo de interesse por parte do embaixador que recebeu da mão do presidente da Câmara um exemplar do Plano Municipal de Ação Climática (PMAC) de Loulé, o primeiro plano municipal desta natureza aprovado no país.

Por outro lado, e considerando a numerosa comunidade italiana que reside no concelho, Carlo Formosa quis saber um pouco mais sobre esta população, a que atividades económicas e profissionais estão estes munícipes ligados, se estão bem integrados no território de Loulé e de que forma participam na vida da comunidade local.

Loulé tem recebido ao longo dos anos diversos representantes de países e comunidades estrangeiras, tendo este concelho uma política virada para a cooperação internacional em áreas como a cultura, a economia, o desporto, a criatividade ou a sustentabilidade.