EMARP distinguida com «Selo da Igualdade Salarial 2023»

A EMARP foi uma das 14.114 empresas portuguesas a receber o «Selo da Igualdade Salarial 2023» do Ministério do Trabalho.

No Dia Nacional da Igualdade Salarial, assinalado na passada quarta-feira, dia 14 de novembro, a CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, distinguiu a EMARP com o «Selo da Igualdade Salarial 2023», pelas «boas práticas na promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor».

Num contexto em que, em Portugal, os homens continuam a ganhar, em média, mais 13 por cento do que as mulheres, a CITE, desde 1979 tem vindo a promover a igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, deixando bem vincada a necessidade de assinalar as boas práticas das empresas numa matéria tão sensível como são as questões relacionadas com a igualdade de género e com a correspondente promoção da erradicação das disparidades salariais.

Este galardão, atribuído apenas às empresas que possuem um rácio de, pelo menos, um terço do género menos representado e apresentam uma taxa de desigualdade nos salários inferior a um por cento, «constitui o reconhecimento de que o caminho traçado pela EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão é um excelente exemplo de boas práticas nesta matéria», de acordo com a empresa.

No total foram 14.114 empresas portuguesas a receberem o «Selo da Igualdade Salarial 2023», abrangendo mais de 295.600 trabalhadores, segundo informou o Ministério do Trabalho.

No mesmo dia, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa audição parlamentar, deu nota de que,, em Portugal a diferença salarial entre mulheres e homens baixou de 16 por cento em 2015, para 11,9 por cento em 2021.