Em São Brás há uma rota dos presépios para seguir até amanhã

São Brás de Alportel terá patente, até amanhã, dia 6 de janeiro, uma rota com uma dúzia de presépios, produzidos com diferentes materiais e inspirações.

Esta mostra de trabalhos «resulta da vontade da comunidade, associações, escolas e entidades locais, numa representação viva do espírito do Natal embebido de entreajuda e fraternidade entre os são-brasenses».

Entre representações do presépio tradicional algarvio, marcam presença também as versões mais modernas de presépios.

Há presépios em miniatura, feitos de pequenas figuras, mas também figuras em tamanho quase real, integradas em amplos e detalhados cenários. Há ainda, segundo o município, «presépios com movimento, mas também com magia e muito encantamento. São muitos os pontos de interesse que esta rota dá a conhecer».

A Rota dos Presépios de 2020 conta com os seguintes locais de exposição: Museu do Traje, Junta de Freguesia, Santa Casa da Misericórdia, Centro de Convívio de Parises, Parque do Miradouro da Cabeça do Velho, Centro Museológico de Alportel, Jardim de Infância do Corotelo, Quartel dos Bombeiros Voluntários, Biblioteca, Parque dos Poetas dos Machados e Igreja Matriz.

Todos os presépios são de entrada livre e pretendem valorizar e preservar a tradição e o significado do Natal, da união e partilha através destes trabalhos, símbolo da fraternidade entre os membros da comunidade.