Em Moncarapacho a folia sai à rua para um «Carnaval de Verão»

Carros alegóricos voltam a sair à rua no próximo sábado, dia 6 de agosto, a partir das 21h30, para mais um Carnaval de Verão de Moncarapacho.

Será o regresso de «A Batalha das Flores», depois de dois anos em que o evento não se realizou devido à pandemia. Moncarapacho volta a viver muita folia e animação, num percurso traçado entre a Praça Major João Xavier de Castanheda (Largo da Junta de Freguesia) e a Praça da República (Largo da Igreja Matriz), por onde irão desfilar nove carros alegóricos e cerca de 250 figurantes.

O cortejo integra ainda um grupo de animadores constituído por palhaços, malabaristas e figuras luminosas. Depois do desfile, na Praça Major João Xavier de Castanheda (Largo da Junta de Freguesia), a animação continua pela noite fora, com a atuação do DJ Flip d’Palm.

Os carros alegóricos são revestidos com pequenas flores de papel, uma marca distintiva do Carnaval de Moncarapacho e que lhe vale o cognome de «Batalha das Flores». Estas ornamentações são executadas pela população local, num envolvimento que se estende também à construção dos carros, conferindo ao evento «um significado popular e pleno de autenticidade».

O Carnaval de Verão de Moncarapacho revive «o carnaval mais antigo do Algarve – o de Moncarapacho – que este ano comemorou a 122ª edição».

Atraindo muitos visitantes à vila, «proporciona também aos emigrantes da freguesia recordações de outros tempos».

Este evento, que tem organização da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e conta com o apoio do município de Olhão e com a colaboração da população local, tem entrada livre.