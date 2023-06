Edifício Sociocultural de Quarteira promove Dias Abertos à comunidade

O Edifício Sociocultural de Quarteira vai abrir as suas portas entre os dias 9 e 11 de junho para uma série de atividades para todos os gostos.

A Junta de Freguesia de Quarteira está a preparar um conjunto de atividades em formato Dias Abertos no novo Edifício Sociocultural de Quarteira, localizado na Praça do Mar, entre os dias 9, 10 e 11 de junho.

Workshops, sessões informativas, sessões de poesia e canto, rastreios de saúde e concertos dão forma ao programa criado com o objetivo de dar oportunidade à população em geral de conhecer e usufruir das novas instalações deste edifício:

Programa:

Dia 9 de junho (sexta-feira):

10h00 – 13h00 Sessão Informativa «IDOSOS EM SEGURANÇA» Núcleo de Programas Especiais do Destacamento Territorial da GNR de Loulé;

10h30 – 12h30 Rastreio de Saúde «DOENÇAS CARDIOVASCULARES (HIPERTENSÃO E DIABETES)» UCSP Quarteira;

11h00 – 12h00 Sessão Informativa «CUIDADOS COM A MEDICAÇÃO» USF Quarteira;

14h00 – 17h00 Rastreio de Saúde «TENSÃO ARTERIAL, SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO, GLICEMIA, FORÇA DE PREENSÃO MANUAL E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL» Laboratório de Saúde, Envelhecimento e Cinética, Algarve Biomedical Center (ABC) e Universidade do Algarve (UAlg);

14h00 – 15h00 Poesia e Canto OFICINA «CANTO TRADICIONAL» Asmal

14h00 – 15h00 Workshop «QUADRO COM FLORES PRENSADAS» Asmal (participação sujeita a inscrição);

15h30 – 16h30 Sessão Informativa «SISMOS E VULCÕES» Maria das Mercês.

Dia 10 de junho (sábado):

10h00 – 12h00 Rastreio de Saúde «PULSAÇÃO E TENSÃO ARTERIAL, GLICEMIA E COLESTEROL» Farmácia Algarve;

10h00 – 13h00 Sessão Informativa «CANCRO DA PELE» USF Estrela-do-mar;

10h00 – 13h00 Rastreio «OSTEOPEROSE» Área Departamental de Radiologia/Imagem Médica e Radioterapia da UAlg;

10h30 – 11h30 Workshop «ORIGAMI» Margarida Fernandes (participação sujeita a inscrição);

11h00 – 12h00 Sessão Informativa «SAÚDE INTESTINAL» Farmácia Maria Paula

12h00 – 13h00 Sessão Informativa «CUIDADOS ESSENCIAIS NUMA ROTINA DE BELEZA» Farmácia Maria Paula;

15h00 – 17h00 Rastreio de Saúde «PULSAÇÃO E TENSÃO ARTERIAL, GLICEMIA E COLESTEROL» Farmácia Algarve;

15h00 – 16h00 Poesia e Canto DECLAMAÇÃO DE POESIA «AS 3 MARIAS A RIMAR» Maria Albertina, Maria Aurora e Maria das Mercês;

18h00 – 19h00 Concerto CAVAQUINHO André Rodrigues.

Dia 11 de junho (domingo):

10h00 – 12h00 Rastreio «PULSAÇÃO E TENSÃO ARTERIAL, GLICEMIA E COLESTEROL» Farmácia Algarve;

10h00 – 13h00 Sessão Informativa PROGRAMA «ESTOU AQUI!» Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital de Faro;

11h00 – 12h00 Sessão Informativa «PÉS PARA QUE TE QUERO» USF Quarteira.

Esta iniciativa é uma organização da Junta de Freguesia de Quarteira em colaboração com a Área Departamental de Radiologia/Imagem Médica e Radioterapia da Universidade do Algarve (UAlg) – Escola Superior de Saúde, a Asmal, a Farmácia Algarve, a Farmácia Maria Paula, o Laboratório de Saúde, Envelhecimento e Cinética (ABC) e UAlg, o Núcleo de Programas Especiais do Destacamento Territorial da GNR de Loulé, a Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital de Faro, a UCSP Quarteira, a USF Estrela-do-mar, a USF Quarteira e professores e voluntários.

Para mais informações sobre os Dias Abertos no Edifício Sociocultural de Quarteira deverá contactar-se a Junta de Freguesia de Quarteira através de e-mail (geral@jf-quarteira.pt) ou telefone 289 315 235.