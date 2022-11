Dupla detida pela GNR de Albufeira com 349 doses de cannabis

Militares Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem e uma mulher em Albufeira na posse de cannabis para tráfico.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Paderne e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Albufeira, deteve, na terça-feira, dia 8 de novembro, um homem e uma mulher de 58 e 71 anos, respetivamente, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Albufeira.

No âmbito do patrulhamento, foi possível verificar a existência de estufas para plantação de cannabis na zona de Paderne, o que despoletou uma investigação que permitiu localizar as estufas. Foram então encetadas diversas diligências policiais, culminando no cumprimento de um mandado de busca domiciliária, resultando na detenção dos dois suspeitos e na apreensão de 349 doses de cannabis, 10 mil euros em numerário e quatro telemóveis.

Os detidos foram constituídos arguidos e foram presentes durante o dia de ontem ao Tribunal Judicial de Portimão, para aplicação de medidas de coação.