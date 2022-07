«Drive-In Lagos» mostra o melhor do cinema ao ar livre

Entrada é gratuita mas viaturas têm de ser inscritas.

O nostálgico Drive-In Lagos regressa neste verão para mais filmes gratuitos no Campo de Jogos do Rossio da Trindade, entre os dias 2 e 11 de agosto, trazendo no catálogo as películas «Casa Gucci», «O Peso Insuportável de Um Enorme Talento», «Bigfoot em Família» e «Elvis».

Criada em contexto de pandemia, a iniciativa resgata um conceito popular do século XX em que, no conforto e segurança da viatura, os interessados assistem a filmes ao ar livre. Dado o seu sucesso, a iniciativa regressa neste verão com ofertas para toda a família.

O primeiro filme é exibido já no próximo dia 2 de agosto, terça-feira, com «Casa Gucci», dirigido por Ridley Scott. Protagonizado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto, conta a história da casa de moda italiana Gucci e todos os seus escândalos.

A 4 de agosto, quinta-feira, o protagonista é Nicolas Cage com «O Peso Insuportável de um Enorme Talento», uma comédia de ação com um elenco de luxo onde o próprio ator é envolvido na história.

A pensar nos mais pequenos, chega no dia 9 de agosto «Bigfoot em Família», de Ben Stassen e Jeremy Degruson, que convida a embarcar numa aventura a uma reserva do Alasca.

Por fim, no dia 11 de agosto, é altura de celebrar uma dos maiores e mais revolucionários artistas americanos do século XX com «Elvis», de Baz Luhrmann.

O acesso ao Drive-In Lagos é gratuito, mas é necessária a inscrição da sua viatura em formulário online referente a cada filme: Casa Gucci; O Peso Insuportável de um Enorme Talento; Bigfoot em Família e Elvis.