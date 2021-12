DRAP Algarve promoveu encontro sobre a raça bovina algarvia

A Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve promoveu um encontro sobre a raça bovina algarvia, atualmente em elevado risco de extinção.

O debate teve lugar no Patacão, no dia 10 de dezembro, e contou com responsáveis e técnicos do Ministério Agricultura, Universidade do Algarve, Universidade do Porto, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), município de Silves, Associação de Criadores de Gado do Algarve (ASCAL), entidade detentora do Livro Genealógico da Raça Bovina Algarvia, e criadores regionais.

O objetivo foi discutir e implementar um Plano de Ação para a Salvaguarda da Raça Bovina Algarvia, raça que já teve lugar de destaque na pecuária da região e que atualmente se encontra em elevado risco de extinção.

Atualmente estão identificados apenas 21 animais como pertencentes à raça algarvia, localizados em três explorações (Lagos, Silves e Tavira) e estão a ser implementadas ações com o objetivo de incrementar este pequeno núcleo, baseadas principalmente em tecnologia reprodutiva – Inseminação Artificial com utilização de sémen de touros algarvios conservados no Banco Português de Germoplasma Animal e Transferência Embrionária.

O sucesso desta recuperação vai depender da colaboração entre os parceiros do projeto e essencialmente da adesão de criadores da região, que permitam, numa primeira fase, a constituição de núcleos base de reprodutores algarvios para utilização no programa de incremento do efetivo.

Atendendo ao elevado valor ambiental que esta raça representa em termos de biodiversidade e de adaptação às Alterações Climáticas, sendo que estes animais são caraterizados pela sua forte adaptação ao meio (rusticidade) e no aproveitamento dos recursos naturais, a sua exploração poderá representar uma importante componente socioeconómica.

Além disso, atendendo ao elevado potencial que existe hoje no consumo de carne de raças autóctones, como produto diferenciado, a região algarvia pode vir a ser privilegiada em termos de procura local e turística, cada vez mais sensibilizada e interessada em produtos locais de qualidade.

O encontro contou com representantes da Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), Estação Zootécnica Nacional, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Alentejo.