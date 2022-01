Doutora Alimentos ajuda os alunos das escolas de São Brás de Alportel a conhecer os benefícios da alimentação variada e saudável.

Os alunos do 1º ano do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas estão a receber a visita de uma «médica» muito especial.

É a «Dr.ª Alimentos» que os ajuda a conhecer melhor os alimentos e os benefícios de uma alimentação variada e saudável.

Diz o ditado que «de pequenino é que se torce o pepino», ou seja, que é desde tenra idade que se criam os bons hábitos. Ideia que motivou uma das ações do projeto desenvolvido no município de São Brás de Alportel pela nutricionista Sónia Dias mediante a criação da «Dr.ª Alimentos» que visita os meninos do primeiro ano do 1.º ciclo para, de uma forma simples e divertida, falarem sobre os alimentos e as vantagens de uma alimentação saudável e variada.

Uma iniciativa que procura sensibilizar os mais novos para a importância que a alimentação tem na saúde física e mental e na qualidade de vida.

A «Dr.ª Alimentos» é, na verdade, a nutricionista são-brasense, Sónia Dias, que está a desenvolver o seu projeto de estágio para a Ordem dos Nutricionistas com o município de São Brás de Alportel.

Porque os bons hábitos alimentares são importantes em qualquer idade e se traduzem em benefícios para a saúde física e mental no decorrer dos anos, garantindo longevidade e uma melhor qualidade de vida, o projeto de Sónia Dias é dirigido às mais diversas faixas etárias, mediante o estabelecimento de diversas parcerias e a coordenação da vereadora Marlene Guerreiro, responsável pelo Mercado Municipal, espaço privilegiado para o trabalho desenvolvido pela Sónia Dias.

Além das sessões junto dos mais novos, Sónia Dias tem vindo a realizar consultas de nutrição junto dos trabalhadores e colaboradores do município de São Brás de Alportel; sessões de esclarecimento na área dos diabetes mediante uma parceria com a Universidade Sénior; e a produção de um conjunto de vídeos «Nutrição da Região | Comer bem, viver melhor!» que estão a ser publicados nas redes sociais do município e onde são abordados diferentes temas, alimentos e receitas do ponto de vista de uma alimentação saudável, com enfoque especial na dieta mediterrânica.

Estes vídeos têm a particularidade de contar sempre com a participação de produtores locais são-brasenses.

Uma iniciativa apoiada pelo município de São Brás de Alportel e que complementa as ações e a comunicação que a Câmara Municipal faz junto da comunidade na área da saúde e bem-estar.