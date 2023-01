«Domaine de Vilamoura» é investimento de 47 milhões no turismo sénior

«Domaine de Vilamoura» vai gerar mais de 50 postos de trabalho diretos na região. Complexo deverá abrir dentro de dois anos.

Realizou-se esta quinta-feira, dia 19 de janeiro, o evento de lançamento da primeira pedra do complexo de apartamentos turísticos sénior, «Domaine de Vilamoura», resultante de uma parceria entre a Nexity Portugal, o Grupo AEGIDE e a Perial Asset Management.

O montante de investimento global é de 47 milhões de euros e deverá estar concluída dentro de dois anos.

Localizado em Vilamoura, na região do Algarve, o «Domaine de Vilamoura» faz parte de um grande projeto de requalificação urbana de uso misto que incluirá edifícios residenciais, alojamento turístico, compras e lazer.

Com uma área de cerca de 13 mil metros quadrados (m²), o edifício de apartamentos turísticos, com a certificação ambiental BREEAM Very Good, terá 159 apartamentos, desde estúdios a T3, que vão de 40m² a mais de 100 m² de área.

Para Vilamoura, concelho de Loulé e para a economia local, esta representará uma dinâmica importante e gerará mais de 50 postos de trabalho diretos.

«É um grande investimento num segmento novo da economia e do turismo. Muito promissor e que vem dar um contributo importante para a requalificação desta área que tão importante é. Estamos sempre disponíveis para receber investidores de qualidade, e que tragam mais-valias não só para a sua atividade empresarial, mas também para o território onde se instalam. Que venham mais investimentos», disse Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

Estes apartamentos turísticos destinam-se sobretudo a estadias longas de seniores, que valorizam a natureza e o convívio, num alojamento equipado com modernidade e que oferece um ambiente seguro.

O «Domaine de Vilamoura» oferecerá serviços hoteleiros de alta qualidade, (serviços à medida, concierge, serviço de quarto, entre outros.), projetados para facilitar a vida diária, graças à experiência do Grupo AEGIDE neste segmento.

O grupo é o criador da marca Domitys, que ficará com a responsabilidade da operação, quando a obra estiver concluída.

Os clientes também poderão desfrutar de várias áreas de relaxamento, com acesso gratuito, mas também serviços, incluindo uma área de bem-estar com spa, duas piscinas (interior e exterior), um ginásio, dois bares, um dos quais no rooftop, e um restaurante.

A Nexity Portugal e o Grupo AEGIDE conceberam este projeto, delegando depois a sua operação na Domitys, que foi vendido à Perial Asset Management.

«Este projeto representa bem um dos objetivos do desenvolvimento da Nexity em Portugal, procurando diversificar a oferta residencial e turística, aproveitando as excelentes condições do nosso país para atrair mais investimento e mais visitantes e residentes, procurando com isso desenvolver as economias locais», afirmou Fernando Vasco Costa, diretor geral da Nexity Portugal.

«A nossa ambição na Domitys sempre foi pensar de forma diferente sobre a habitação, permitindo que os idosos vivessem em casa, em total liberdade. Para encorajá-los nesta direção, a Domitys convida-os a viajar, a mudar de ar. É neste contexto que este projeto em Vilamoura parecia óbvio. A construção destes apartamentos turísticos resulta de uma parceria de alta qualidade com o Grupo Nexity e a Perial Asset Management. Estamos muito orgulhosos com este projeto, que vai ao encontro das necessidades e expectativas do município de Loulé dos compromissos do grupo AEGIDE/Domitys em prol da qualidade de vida dos nossos clientes», referiu Frédéric Walther, CEO associado do Grupo Domitys.

Reunidos neste evento estiveram Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, José Miguel, presidente da Inframoura, Julien Claude, diretor de desenvolvimento imobiliário internacional do grupo AEGIDE, Eric Agnesa, diretor da Nexity International, Fernando Vasco Costa, diretor geral da Nexity Portugal, e Yoann Turpin, gestor de investimentos da Perial Asset Management.

