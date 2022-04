Docente da UAlg é representante na Agência Universitária da Francofonia

Agência Universitária da Francofonia é a maior rede de universidades do mundo.

Manuel Célio Conceição, docente da Universidade do Algarve (UAlg) e investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), foi nomeado representante da área das Ciências Humanas na Agência Universitária da Francofonia (AUF), organismo internacional com sede no Canadá.

O docente desempenha funções como presidente da rede Lexicologia, Terminologia e Tradução (LTT), agora nomeada como membro do conselho das redes, órgão consultivo do reitor da AUF, constituído por dez representantes de outras tantas áreas científicas ou de trabalho.

«Sendo o presidente desta rede, em que represento o CIAC, cabe-me participar no referido conselho com as funções de representante da área das ciências humanas. Esta participação contribuirá para dar visibilidade à UAlg e para a sua internacionalização», afirma Manuel Célio Conceição.

A AUF é a maior rede de universidades do mundo, agregando 1007 instituições de 119 países. Das universidades portuguesas, estão presentes a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro.