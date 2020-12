Docapesca substitui escadas e defensas no Porto de Pesca de VRSA

Intervenções conferem «maior durabilidade» aos equipamentos.

A Docapesca adjudicou a empreitada de substituição das escadas e defensas do cais de descarga de pescado do porto de pesca de Vila Real de Santo António (VRSA), num investimento que ronda os 29 mil euros, na sequência de concurso lançado em setembro.

As novas escadas são em aço inox, «que tem maior durabilidade, e o seu comprimento é aumentado, garantindo que os degraus se encontrem, no mínimo, um metro abaixo do nível da baixa-mar», explica a empresa tutelada pelo Ministério do Mar.

As defensas de proteção das escadas, atualmente em madeira, são substituídas por material de borracha compósita com revestimento de baixo atrito, «com caraterísticas de maior durabilidade».

Além das escadas e das defensas, serão removidos e substituídos todos os elementos de travamento e de ligação à estrutura do cais.