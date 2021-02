Docapesca já tem novo conselho de administração

Sérgio Faias assume a presidência, Isabel Feijão Ferreira entra no Conselho de Administração e Carlos Figueiredo mantém-se como vogal da Docapesca.

Sérgio Faias é o novo presidente do Conselho de Administração da Docapesca, órgão que já integrava como vogal desde 2016. Carlos Figueiredo mantém-se como vogal e Isabel Ferreira entra na Administração também como vogal do Conselho de Administração.

Estas alterações são resultado da saída da anterior presidente, Teresa Coelho, que tomou posse recentemente como Secretária de Estado das Pescas.

Sérgio Faias é doutorado (2011) em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e Mestre (2006) em Engenharia Mecânica, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Desde 2001, é professor no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), tendo integrado vários centros de investigação e desenvolvimento, mais recentemente o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID).

Entre 2015 e 2016 assumiu funções como coordenador da Task Force de Qualidade de Serviço do Conselho Europeu de Reguladores de Energia (CEER).

Entre 2012 e 2016 integrou a Direção de Infraestruturas e Redes (DIR) da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), onde desempenhou funções de especialista, coordenou a equipa de Qualidade de Serviço Técnica e, ainda neste tema, foi representante da ERSE no CEER.

É autor e coautor de diversos artigos científicos em publicações internacionais.

Os seus tópicos de investigação relacionam-se com a análise energética e ambiental de sistemas de energia, tendo mais recentemente dedicado a sua atividade ao tema da regulação do setor energético, com especial incidência na análise de investimentos e na qualidade de serviço técnica.

Carlos Figueiredo é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (ISE), da Universidade Técnica de Lisboa e é docente convidado do ISCTE deste 1976, tendo lecionado diversas disciplinas da área do Departamento de Economia.

Exerceu outras funções de direção em diversas instituições públicas e privadas, designadamente no Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (2008-2012) onde exerceu as funções de vice-presidente, no Instituto de financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (1998-2002), onde desempenhou as funções de Presidente do Conselho de Administração e no Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), agência financeira especializada da ONU, onde desempenhou as funções de representante de Portugal no Conselho de Governadores (1998-2008).

Isabel Feijão Ferreira é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e pós-graduada em Direito e Prática de Contratação Pública pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde também concluiu o programa avançado de gestão para o turismo – PAGETUR.

Nos últimos 10 anos exerceu funções no Turismo de Portugal, IP onde desde 2012 foi Chefe de Equipas Multidisciplinares com competências no âmbito de política pública de Clusterização, tendo sido também Diretora do Cluster de Turismo. Foi representante de Portugal para a área do Turismo, na iniciativa PANORAMED do INTERREG MED.

Integrou as equipas técnicas para a elaboração do Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal, Turismo 2020, e da Estratégia para o Turismo 2027.

No ano 2020 desempenhou funções de Chefe de Equipas Multidisciplinares para Apoio ao Empresário e Cliente.

Foi Administradora da Frente Tejo, S.A., Coordenadora do Gabinete Jurídico do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade e chefe da Divisão de Programação Financeira da Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, tendo também sido chefe de divisão no Departamento Jurídico do Município de Lisboa.

Integra agora o Conselho de Administração da Docapesca, transitando do Turismo de Portugal, I.P.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.