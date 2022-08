DJ Alexandre Ramos e Luís Raposo animam Carvoeiro Sunset

Entrada é grátis.

A União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro (UFLC) está a preparar a realizar o Carvoeiro Sunset no próximo sábado, dia 13 de agosto, entre as 19h00 e as 20h30.

Esta é uma das novidades que a UFLC apresenta no verão de 2022 «e é o momento ideal para descontrair e poder prolongar o seu dia usufruindo do pôr-do-sol», aponta a autarquia..

O evento decorre no Anfiteatro da Praia do Carvoeiro com a música do DJ Alexandre Ramos e Luís Raposo, numa live performance com saxofone.

Segundo a organização, «este será o tónico perfeito após um dia intenso e o boost ideal para as suas férias».

O acesso ao evento é livre e gratuito.