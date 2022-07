Diversos galardões voltam a certificar qualidade das praias de Portimão

Estâncias balneares de Portimão voltam a hastear galardões ambientais, de acessibilidade e de qualidade da água.

As praias do concelho de Portimão voltaram a hastear, nesta época balnear, vários galardões que certificam, segundo o município, «os seus muitos atributos».

Destaque para a Bandeira Azul, presente na Praia da Rocha, Marina de Portimão, praia dos Três Castelos, Vau, Três Irmãos, Torralta e Alvor, «comprovando o cumprimento de critérios como a informação e educação ambiental, a qualidade da água, a gestão ambiental e os equipamentos, bem como a segurança e os serviços».

Também a bandeira de Praia Acessível – Praia para Todos está de regresso às praias da Rocha, Vau, Três Irmãos, Torralta, Alvor e Marina, novamente distinguidas por cumprirem requisitos como os acessos pedonais sem obstáculos para pessoas com mobilidade condicionada, o estacionamento ordenado e com lugares reservados a viaturas ao serviço das pessoas com mobilidade condicionada, as passadeiras sobre o areal e a existência de instalações sanitárias adaptadas, entre outros fatores.

A Praia da Rocha voltou igualmente a merecer, este ano, o Grau Qualidade de Ouro, atribuído pela associação ambientalista Quercus. Com acesso facilitado para portadores de deficiência, a Praia da Rocha possui um renovado passadiço de 1,4 quilómetros, ao longo do qual funcionam diversos restaurantes e bares, bem como um parque infantil e duas áreas desportivas.

Segundo a Câmara Municipal, «para esta intervenção de fundo foram usadas madeiras com características mais resilientes e adaptadas às especificidades da zona, localizada a poucas centenas de metros do mar, sendo também instalado um novo sistema de iluminação, que permite uma experiência mais agradável e segura, sobretudo durante os passeios noturnos, e uma rede pública de wireless, para facultar o livre acesso à internet em toda a área».

Desse modo, «foram fortalecidos os atrativos que fazem da Praia da Rocha o local de férias eleito por cada vez mais veraneantes de todos os quadrantes e latitudes, não espantando a recente renovação do título Cinco Estrelas na sua categoria, distinção já recebida em 2019, ano em que foi a campeã nacional absoluta dos hashtags no Instagram, com mais de 62 mil partilhas nesta rede social».

O Prémio Cinco Estrelas Regiões «é um sistema de avaliação que identifica, segundo a população portuguesa, o melhor que existe no país ao nível de recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional», explicam os responsáveis municipais.