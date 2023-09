Distinguished Gentleman’s Drive «conduz» pela saúde masculina em Faro

Pela primeira vez a decorrer em Faro, o Distinguished Gentleman’s Drive, marcado para dia 24 de setembro, vai juntar motoristas de carros clássicos.

O Distinguished Gentleman’s Drive, uma celebração do estilo clássico, vai acontecer no próximo domingo, dia 24 de setembro em várias cidades do mundo e pela primeira vez em Faro, passando ainda por Loulé, onde a associação Algarshow Americancars Algarve se associou a este projeto.

Este evento automobilístico na estrada, que reúne carros clássicos projetados antes de 1980, incentiva motoristas e passageiros de todo o mundo vestirem-se com elegância e conduzirem pela saúde dos homens.

Todos os fundos arrecadados são investidos em pesquisas e programas para o combate ao cancro da próstata e saúde mental masculina pelo Movember.

Na inscrição, a ser feita no website oficial, disponível aqui, pode ser feito, ou não, um donativo para a causa.

Programa do Distinguished Gentleman’s Drive:

10:30 Encontro Gentleman´s Drive no Largo da Sé em Faro;

12:00 Saída para almoço no Dona Steakhouse em Almancil;

16:30 Saída em direção ao MAR Shopping Algarve;

17:00 DJ Franpe.

Fundada em 2021, o Distinguished Gentleman’s Drive, este ano, acontece no dia 24 de setembro de 2023, reunindo milhares de motoristas ao redor do mundo para ligarem os seus motores para dirigir por uma causa.

Cada evento local é organizado por voluntários com o objetivo de arrecadar fundos e conscientizar para a saúde dos homens.

Os motoristas que se registram no website do Distinguished Gentleman’s Drive são incentivados a criar um perfil para compartilhar com a família e amigos com vista a arrecadar fundos e conscientizar para o cancro da próstata, assim como a saúde mental dos homens.

Uma vez registrados, os motoristas recebem suas informações de unidade privada para o evento local. É aqui que os motoristas têm a oportunidade de conviverem com os colegas participantes da evento.

«Os comprimentos de unidade são exclusivos para cada cidade, portanto, certifique-se de verificar as informações de unidade antes do certame», alerta a organização.

Nos últimos 12 anos, The Distinguished Gentleman’s Ride já se estabeleceu como o maior evento de caridade de motocicletas do mundo, arrecadando mais de 45 milhões de dólares para a saúde masculina.

A partir de 2023, o passeio acontece em mais de 100 países ao redor do mundo.