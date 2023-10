Diogo Viegas, bailarino da ADA, vence Red Bull Dance Your Style 2023

Diogo Viegas, bailarino da Academia de Dança do Algarve (ADA), foi o grande vencedor do Red Bull Dance Your Style 2023, em Portimão.

O bailarino Diogo Viegas da Academia de Dança do Algarve, foi o grande vencedor da prova portuguesa do Red Bull Dance Your Style 2023 que ocorreu na cidade de Portimão.

Foi com muito mérito e fruto de uma dedicação enorme e empenho diário, que o Diogo com 22 anos, se destacou, vencendo, uma prova que contou com 16 finalistas em sucessivas batalhas de um para um, numa arena vibrante e com muito público presente.

Numa emotiva final frente a Luana, Diogo conseguiu que a taça viesse parar às suas mãos, ficando agora com a responsabilidade de defender o nome de Portugal na final mundial da maior competição internacional de Street Dance do mundo, a ser disputada no dia 04 de novembro, em Frankfurt, na Alemanha.

Nesse dia, Diogo Viegas terá em mãos o enorme desafio de enfrentar, em batalhas de um para um, aqueles que são considerados, hoje, a nata mundial dos bailarinos de Street Dance, com um objetivo apenas: trazer o título de campeão mundial para Portugal.

O jovem algarvio consegue assim, alcançar mais um grande feito na sua carreira, a juntar à possibilidade de rumar aos Jogos Olímpicos 2028 em Los Angeles, nos EUA, no estilo Breaking, «que não duvidamos, este bailarino irá conseguir», diz a ADA.

Desde a sua criação, a 9 de julho de 2007, a ADA já formou milhares de jovens bailarinos, com uma forte componente nas danças urbanas. Atualmente com cerca de 335 bailarinos, está presente nas cidades de Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Almancil e Quarteira, contando também com um enorme apoio das entidades municipais.

Além de lhes permitir formação específica, em Faro e Olhão, para os estilos de Hip Hop, Dancehall, House, Breaking, Waacking e Contemporâneo, a ADA tem estado presente com equipas de competição, em diversos campeonatos nacionais e internacionais (Espanha, Holanda, França e outros), obtendo classificações de grande relevo.

Neste momento são quatro as equipas competidoras: Sparks Kids, Mega Sparks Jr, Mega Sparks e Phoenix Flame envolvendo um total de 40 bailarinos.

Fruto dessa forte aposta na dinâmica de competição, a equipa «Sparks», é a única equipa algarvia que já representou Portugal no Campeonato Mundial de Danças Urbanas, o HHI – Hip-Hop International, com realização anual no mês de agosto, em Phoenix (Arizona – USA), nos Estados Unidos da América.

Numa vertente mais educacional, a ADA também possibilita formação e apoio escolar, facultando ainda a utilização de diversos serviços na área da saúde e bem-estar.

Esta Academia realiza anualmente vários eventos de cariz exibicional e de performance: o Algarve Dance Meeting, Show Your True Color, I Can Beat You, Keep it Real, Dancehall Summer Vibes.

Promove ainda anualmente um evento de competição internacional em Faro, a Convenção Internacional Hip Hop Dance Algarve, que este ano vai na sua 15ª edição, que conta com a presença de algumas das melhores academias e escolas de dança nacionais e internacionais, assim como júris internacionais que também irão proporcionar workshops nos mais variados estilos.