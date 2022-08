Diogo Piçarra atua no «Verão em Tavira» com lotação esgotada

Músico é natural de Faro.

O algarvio Diogo Piçarra sobe ao palco do parque do Palácio da Galeria, em Tavira, na próxima quinta-feira, dia 11 de agosto, às 22h00, num concerto que já tem lotação esgotada para receber este cantor, compositor, autor, músico e produtor que é um dos nomes fortes da música portuguesa.

O seu álbum de estreia «Espelho» (2015) alcançou o primeiro lugar da tabela de vendas na primeira semana. O álbum foi certificado disco de ouro em 2016 e disco de platina em 2017.

Foi precisamente em 2017 que Diogo Piçarra lançou o seu segundo álbum, «do=s», que entrou diretamente para o topo das tabelas nacionais. Rapidamente alcançou a platina, tornando-se na maior tour de Diogo Piçarra até ao momento.

Em 2017/2018 o algarvio atuou em Paris, Zurich, São Paulo e Macau, realizando o dueto «Trevo» com o duo brasileiro Anavitória, que alcançou milhões de visualizações no YouTube e atingiu a marca de single de platina. Em 2018 o músico lançou o EP «Abrigo» com três canções e um vídeo para cada uma delas, formando uma trilogia. O EP deu origem a uma tour acústica nos principais auditórios do país.

Pelo meio, Diogo Piçarra criou laços e amizade com outros artistas como Karetus, Jimmy P, Ana Bacalhau, Agir, Carolina Deslandes e Lhast, com quem partilha temas nos quais participa como autor, produtor ou intérprete. Diogo tem também colaborações com artistas internacionais como os espanhóis António José, Miriam Rodriguez, Pol Granch, Sabela e os brasileiros Vitão, Anitta e Jão.

Em 2019, chegou a era «South Side Boy», o terceiro álbum de estúdio do músico.

Já em novembro de 2020, Piçarra regressa aos duetos internacionais, desta vez com Vitor Kley, nascendo desta parceria «Nada É Para Sempre». Em abril de 2021, o cantor natural de Faro lançou «Monarquia», uma colaboração com o rapper Bispo que recebeu o Single de Ouro apenas dois meses após a sua edição.