Dino D’Santiago dá concerto no «Verão em Tavira»

Dino D’Santiago atua na próxima quarta-feira, dia 17 de agosto, às 22h00, no parque do Palácio da Galeria, em Tavira.

Natural de Quarteira, Dino D’Santiago é hoje uma voz do mundo e da mistura. Trabalha a tradição cabo-verdiana com o peso contemporâneo da eletrónica global, como prova o hino «Kriolu» com a colaboração de Julinho KSD e produção de Branko e PEDRO.

O artista começou 2020 a estrear «Kriola» (Sony), disco que foi considerado um dos melhores álbuns desse ano por meios como o Público, Time Out, Blitz ou Correio da Manhã e está também para lá do panorama nacional, recebendo as mais elogiosas críticas dos meios americanos e brasileiros, como a Rolling Stone, o Complex e a Folha de S. Paulo. Recebeu ainda os Prémios Play de Melhor Álbum, Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica.

No final de 2021, Dino D’Santiago editou o seu mais recente álbum, «Badiu», com participações de artistas como Branko e Slow J, entre outros. O novo disco, que inclui «Lokura» e «Esquinas», foi já considerado um dos melhores discos de 2021 por vários meios.

Os bilhetes para este espetáculo em Tavira têm um custo de 10 euros e estão à venda no stand de informações do «Verão em Tavira», situado na Praça da Republica, diariamente, entre as 20h00 e as 23h00, ou na bilheteira do espetáculo, no dia. Podem ainda ser adquiridos de terça-feira a sábado, no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público.