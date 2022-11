Diabetes em Movimento arranca em Portimão no início de 2023

O programa Diabetes em Movimento vai ter início em Portimão a partir de janeiro de 2023, numa coordenação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O programa Diabetes em Movimento vai ter início em Portimão a partir de janeiro de 2023, numa coordenação da Direção-Geral da Saúde (DGS) através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve – ACES Algarve II Barlavento e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Este projeto comunitário dirigido às pessoas com diabetes tipo 2 será coordenado pela DGS através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes, decorrendo as sessões a partir de janeiro próximo no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, sempre as segundas, quartas e sextas-feiras, com dinamização a cargo de profissionais de exercício físico e enfermeiros.

Programa de intervenção entre várias instituições, multidisciplinar e multicomponente, o Diabetes em Movimento representa um esforço articulado da comunidade para proporcionar uma solução concreta e efetiva de atividade física para o segmento da população a que se destina, sendo a participação gratuita, mediante referenciação pelos médicos e enfermeiros do Centro de Saúde e do Hospital de Portimão.

A diabetes, cujo Dia Mundial se assinala a 14 de novembro, é um dos principais problemas de saúde pública de Portugal, onde existe cerca de um milhão de pessoas com esta doença crónica, constituindo a atividade física um dos pilares do tratamento, ao melhorar o controlo metabólico, reduzir o risco cardiovascular e aumentar a funcionalidade e a qualidade de vida.

Os interessados em participar no programa Diabetes em Movimento devem solicitar mais informações junto do seu médico ou enfermeiro ou consultar esta página na rede social facebook.