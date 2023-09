Dia Mundial do Turismo também se celebra em Silves

Silves preparou um passeio pedestre, com passagem por pontos conhecidos da cidade, para assinalar o Dia Mundial do Turismo.

O município de Silves assinala o Dia Mundial do Turismo, associando-se à Organização Mundial do Turismo (OMT), que dedica o dia 27 de setembro 2023 ao tema «Turismo e Investimentos Verdes», uma das principais prioridades para a recuperação do turismo, crescimento e desenvolvimento futuros.

O programa de atividades terá início com um passeio pedestre pela cidade de Silves, às 10h00 e às 14h30.

«Há muito para descobrir na cidade de Silves e, durante cerca de três horas o roteiro passa por pontos conhecidos da cidade como o Mercado Municipal, a Praça do Município, o Pelourinho, o Museu Municipal de Arqueologia, o Castelo de Silves, e no final tem uma paragem obrigatória na Doçaria do Sul para a degustação de um doce tradicional», destaca a Câmara Municipal de Silves.

O ponto de encontro do passeio será na zona ribeirinha, perto do Posto de Turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA), onde estará patente a partir do dia 27 de setembro a Exposição «O meio ambiente precisa de si, ajude-nos a preservá-lo!».

Esta exposição pretende sensibilizar para a adoção de ações muito simples, com vista proteger os recursos naturais, dando um contributo para um meio ambiente mais sustentável.

A participação no Passeio Pedestre pela cidade de Silves no Dia Mundial do Turismo é gratuita, mas com lotação limitada e sujeita a inscrição prévia através de e-mail (turismo@cm-silves.pt) até dia 26 de setembro, com a indicação do nome(s) do(s) participante(s), idade, nacionalidade, morada, preferência de hora do passeio (10h00 ou 14h30), bem como o contacto telefónico.

A inscrição só ficará validada após confirmação pela mesma via por parte do sector do turismo (será dado prioridade a visitantes e não-residentes do concelho).

O programa do Dia Mundial do Turismo em Silves poderá ser alvo de alterações, e alguns pontos do roteiro poderão ser cancelados devido às condições climatéricas.

Os participantes deverão estar presentes 10 minutos antes da hora de início do passeio, no local do ponto de encontro. Aconselha-se ainda a levar calçado, roupa confortável e uma garrafa de água.

O programa completo está disponível no website oficial da autarquia, ou aqui.

Recorde-se que o Dia Mundial do Turismo se celebra anualmente desde 1980, com o objetivo de sensibilizar e consciencializar a população internacional, sobre o papel e importância deste setor, tendo em conta o impacto social, político, económico e cultural desta atividade.

Esclarecimentos adicionais estão disponíveis através de contacto telefónico (282 440 800 – ext.2723) ou e-mail (turismo@cm-silves.pt).