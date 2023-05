Dia Mundial das Abelhas em Portimão vai alertar para a biodiversidade

O Dia Mundial das Abelhas vai ser assinalado em Portimão com atividades pedagógicas sobre a importância destes insetos para o ecossistema.

O município de Portimão prepara-se para voltar a assinalar o Dia Mundial das Abelhas, que se comemora a 20 de maio, desta vez com a realização de diversas atividades na Quinta Pedagógica, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes e nas bibliotecas escolares do concelho.

O objetivo do programa é o de valorizar a importância da polinização para o equilíbrio do ecossistema, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.

O apicultor e escritor Paulo Santos, nos dias 17, 18 e 19 de maio, apresenta, nas bibliotecas escolares, o livro «As Aventuras da Cuscas», que explica a vivência das abelhas em cinco histórias.

Estas sessões pedagógicas incluem ainda a observação de uma colmeia de vidro, a que se seguirá uma prova de mel.

Paulo Santos também irá apresentar o seu livro na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, a partir das 21h00 de 19 de maio, conversando com os presentes sobre a importância das abelhas para a sustentabilidade, terminando a atividade com uma degustação de produtos com mel, ofertados pelo apicultor

No dia seguinte, sábado, 20 de maio, será a vez da Quinta Pedagógica de Portimão receber o apicultor para mais uma sessão pedagógica de observação das abelhas, marcada para as 11h00.

As ações a realizar nas bibliotecas escolares e na Quinta Pedagógica de Portimão contam com o patrocínio da Nestlé, que oferecerá produtos Nestum, no âmbito da campanha «Juntos pela Abelha».

Um alerta para a intervenção humana nefasta:

Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 2017, o Dia das Abelhas pretende destacar a importância da polinização, sem a qual muitas das plantas não se conseguiriam reproduzir, pelo que a função destes pequenos insetos é «fundamental na preservação da biodiversidade e para o desenvolvimento sustentável».

Segundo estimativas da ONU, as várias espécies de abelhas enfrentam, atualmente, um risco 100 a 1 000 vezes superior de extinção devido ao impacto humano na natureza.

Em consequência, a flora e a fauna terrestre extinguir-se-iam e o mundo, tal como o conhecemos, desapareceria sem o papel desempenhado pelas abelhas e outros polinizadores, como borboletas, joaninhas e escaravelhos, o que confere maior relevância a esta efeméride, que visa alertar para a nefasta ação humana no uso e abuso de pesticidas, a que acresce a proliferação das monoculturas.