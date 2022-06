A Câmara Municipal de Lagos comemora hoje, pela primeira vez, o Dia Mundial da Bicicleta com ofertas às escolas de ensino básico.

A efeméride, que se assinala a 3 de junho, foi instituída em 2018 pela Assembleia Geral da ONU com o objetivo de promover a bicicleta como símbolo de transporte sustentável, simples e de baixo custo.

Nesta data simbólica foram entregues bicicletas às escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, recurso imprescindível ao desenvolvimento do projeto «PÉ NO PEDAL», um projeto municipal que pretende ensinar os alunos do 1º ciclo a pedalar e sensibilizar os estudantes do 2º ciclo para um uso continuado da bicicleta.

O grande objetivo é fomentar a utilização da bicicleta junto do maior número de utilizadores possível, no sentido de desenvolver a mobilidade sustentável, regida pelos princípios da segurança individual e rodoviária, do civismo, do respeito pelo ambiente, destacando a relevância da prática da atividade física no contexto escolar e seus benefícios para a saúde.

O arranque do «PÉ NO PEDAL» aconteceu há pouco mais de um ano, por ocasião da partida da primeira etapa da Volta ao Algarve em Bicicleta, momento escolhido para a assinatura do protocolo de colaboração que formalizou a parceria entre a Câmara Municipal de Lagos, a Federação Portuguesa de Ciclismo e os Agrupamentos de Escolas do concelho.

A fase seguinte de implementação do projeto consistiu na realização de ações de formação, ministradas pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) aos técnicos de desporto da autarquia, aos professores do 1º ciclo, professores de educação física das AEC, docentes do 2º/3º ciclo e aos técnicos dos clubes desportivos locais, que permitiu capacitar estes recursos humanos para o ensino do uso da bicicleta.

Em paralelo, o município investiu até ao momento cerca de 51 mil euros em equipamentos, adquirindo bicicletas, respetivos acessórios/equipamentos de proteção e consumíveis, assim como em abrigos de madeira para parqueamento instalados em todas as escolas do 1.º ciclo.

Parte deste investimento foi comparticipado pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes (candidatura 388 – Promoção do Uso de Bicicletas nas Escolas de Lagos), que atribui uma verba de 7.458,41 euros.

Cada uma das oito escolas do 1.º ciclo irá, assim, receber 15 bicicletas, perfazendo um total de 120 unidades, enquanto as escolas de 2.º e 3 ciclos de Lagos receberão no conjunto 40 bicicletas. Em marcha está também a aquisição de abrigos para as escolas do 2º 3º ciclo.

Já a pensar no alargamento do público-alvo do projeto e na antecipação do contacto das crianças com a bicicleta, o município adquiriu igualmente 40 bicicletas de equilíbrio para o pré-escolar que, conjuntamente com Kits de Laboratório Educativo do Programa Operacional “Pedalar no Pré-Escolar”, implicou um investimento adicional de 15.400,00 euros.

O «PÉ NO PEDAL» está enquadrado em plano de atividades da Câmara Municipal no eixo estratégico «Lagos mais Solidário, Seguro e Saudável» e no objetivo de «Reforçar o apoio à Educação, Juventude e Desporto», diversificando as atividades de âmbito curricular e extracurricular.

O projeto vem também ao encontro dos objetivos plasmados na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ciclável 2020-2030 e do Programa Nacional de Ciclismo para Todos da responsabilidade da Federação Portuguesa de Ciclismo, do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Instituto Nacional para a Reabilitação.

Para que a bicicleta esteja cada vez mais presente nas rotinas de mobilidade e opções de lazer dos cidadãos o município de Lagos tem outros projetos e ações: