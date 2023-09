Dia Internacional da Limpeza Costeira é celebrado em Silves

O município de Silves está a promover ações costeiras, integrando os alunos do concelho, no âmbito do Dia Internacional da Limpeza Costeira.

A Praia dos Pescadores de Armação de Pêra, na zona da Fortaleza, foi palco de uma ação costeira realizada pelo município Silves, no âmbito do Dia Internacional da Limpeza Costeira, na manhã de hoje, quarta-feira, dia 20 de setembro.

Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, António José Correia, da Fundação Oceano Azul, e Luísa Conduto Luís, vereadora do pelouro da Educação da autarquia silvense, marcaram presença na ação.

Este Dia Internacional da Limpeza Costeira contou ainda com a participação de cerca de 100 alunos do 4 º ano do Agrupamento de Escolas de Silves (Escola EB1 de Silves, EB1 de Portela e EB1 de São Marcos).

A iniciativa integrou o Projeto OCEANO EDUCAR PARA UMA GERAÇÃO AZUL, desenvolvido pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa, em parceria com outras entidades e municípios.

As comemorações do Dia Internacional da Limpeza Costeira tiveram o apoio da Associação de Conservação Marinha e Bioacústica (SOMMAR), sendo que vão contar o apoio de técnicos dos Centros de Ciência Viva de Faro no próximo dia 22.

A ação de limpeza teve como principal objetivo promover a existência de uma geração com maior conhecimento, consciência e capaz de tomar decisões mais responsáveis quanto ao oceano.

Já na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, será a vez das turmas de 4.º ano das escolas EB2,3 João de Deus e EB1 de Amorosa participarem.