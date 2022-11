O Dia Internacional da Cidade Educadora vai ser comemorado com uma exposição, espetáculo de dança e libertação de pombas brancas.

O município de Albufeira prepara-se para celebrar o Dia Internacional da Cidade Educadora, quarta-feira, 30 de novembro, com diversas atividades artísticas.

O programa começa com a inauguração da exposição de um mural realizado pelos alunos de uma escola do concelho, patente até dia 9 de dezembro no átrio do edifício dos Paços do Concelho.

Da parte da tarde, às 17h00, no mesmo edifício, está marcada a representação de uma dança alusiva ao tema pela Associação SOUL, seguindo-se a libertação de pombas brancas pela Sociedade Columbófila de Albufeira.

Já na Praia da Maria Luísa, o artista Vítor Raposo apresenta uma das suas obras icónicas na areia, esta alusiva ao dia em questão, intitulada «A Arte que o mar apaga».

Recorde-se que o município de Albufeira é membro da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras desde 2007.

Sobre a ocasião, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, afirma que tem apostado cada vez mais no desenvolvimento do conceito Cidade Educadora.

«O desenvolvimento e a aposta de Albufeira neste conceito é uma ação que tem vindo a ser uma prioridade nossa e a prova disso é o desenvolvimento da rede pública de apoio à educação formal no concelho, a qual integra escolas, jardins-de-infância, bibliotecas, espaços de A.T.L., escola de trânsito, componentes e gabinetes de apoio à família e à juventude», considera o edil.

O presidente enfatiza ainda que «Albufeira tem trabalhado também no associativismo desportivo e cultural, encontrando-se um grande potencial de educação não formal».