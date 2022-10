Dia do Município de Lagos vivido com fortes emoções

Celebrado a 27 de outubro em honra de S. Gonçalo de Lagos, padroeiro da cidade, o Dia do Município de Lagos foi vivido de forma plena.

Entre iniciativas culturais e institucionais, destacou-se o regresso da Sessão Solene no Centro Cultural de Lagos, onde cerca de 31 individualidades, coletividades e entidades públicas foram homenageadas.

Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos enalteceu a feliz retoma da sessão solene para «valorizar e reconhecer o mérito e os bons exemplos a replicar» dos vários elementos da nossa comunidade, mesmo perante adversidades como a pandemia, guerra na Europa e crise energética e económica. Referiu ainda a importância de iniciativas semelhantes para «afirmação da identidade coletiva lacobrigense», reconhecendo a força do espírito de união da comunidade.

As celebrações arrancaram logo no dia 26 com o espetáculo de David Fonseca no Centro Cultural, uma presença já habitual em Lagos.

No dia seguinte, as atenções estiveram viradas para as várias iniciativas programadas para todo o dia, sempre com S. Gonçalo de Lagos em mente, celebrando-se este ano os 600 anos sobre a sua morte.

Logo pela manhã, teve lugar a cerimónia de hastear das bandeiras na Praça Gil Eanes, contando com a participação da banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio, Grupo Coral de Lagos e a presença da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Lagos e das várias associações culturais e desportivas locais.

Ainda durante a manhã, e para deleite das dezenas dos participantes, decorreu uma visita guiada sobre a história de S. Gonçalo, tendo sido também celebrada, na Igreja de Santa Maria, uma missa em honra do padroeiro de Lagos presidida por D. Manuel Quintas, Bispo do Algarve.

A manhã ficou ainda marcada pela inauguração do busto de homenagem a D. José Sebastião d’Almeida Neto (Cardeal Neto, 1841-1920), antigo Cardeal Patriarca de Lisboa natural de Lagos.

A tarde deste Dia do Município foi muito especial, com o regresso da realização da Sessão Solene no Centro Cultural de Lagos (que este ano celebra 30 anos) após dois anos de suspensão devido às restrições da crise pandémica. Foi num ambiente familiar e de espírito comunitário que a cerimónia decorreu com «casa cheia», marcada por emoções fortes, aplausos, sorrisos e até saudade.

Depois do discurso de abertura pela presidente da Assembleia Municipal, Joaquina Matos, cerca de 31 personalidades, coletividades e entidades foram homenageadas pelo município depois de deliberadas e aprovadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, tendo sido destacadas pelo seu trabalho e dedicação ao concelho e à comunidade lacobrigense.

No caso das medalhas de mérito municipal de grau prata, foram condecorados o Ginástica Clube de Lagos, Hotelagos SA e Teatro Experimental de Lagos.

Já as medalhas de grau ouro foram concedidas a José Fonseca, António Mariano, Manuel Domingos Borba, Maria da Graça Cabrita, Vítor do Carmo, Maria Antónia Candeias, Manuel dos Santos Lucas e João Francisco Cascada.

A cerimónia ficou ainda marcada pela atribuição da medalha de mérito municipal de grau ouro coletiva a todas as entidades envolvidas na linha da frente de combate à pandemia COVID-19, uma forma de agradecer e reconhecer o seu contributo nesta luta que ainda perdura e que uniu toda a comunidade.

Esta distinção destacou os Bombeiros Voluntários de Lagos, Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Lagos), Serviço de Proteção Civil e Defesa da Floresta, GNR (Lagos), Polícia Marítima de Lagos, Polícia Municipal de Lagos, PSP (Lagos), agrupamentos de escolas Gil Eanes e Júlio Dantas. Segurança Social (Lagos), juntas de freguesia, serviços da Câmara Municipal de Lagos, Instituto Fonte de Vida, Santa Casa da Misericórdia de Lagos, Centro de Saúde de Lagos, Hospital de Lagos e Hospital de Portimão.

O dia terminou com a inauguração de uma exposição dedicada à vida e obra de S. Gonçalo de Lagos e que pode agora ser visitada no primeiro pisco do Centro Cultural de Lagos.

As celebrações do Dia do Município foram ainda mais especiais com as presenças de cidades geminadas e com acordos de colaboração e cooperação com Lagos, nomeadamente São Miguel (Cabo Verde), Torres Vedras e Palos de La Frontera (Espanha), sendo que este ano a geminação celebra 30 anos de existência.

As comemorações desta efeméride prosseguem com mais iniciativas culturais como a sessão «Vozes de mulheres na obra de Saramago», com Joana Manuel (Biblioteca Municipal, 28 de outubro, 21h00), espetáculo «Elogio da Loucura» pel’A Barraca (Centro Cultural de Lagos, 28 de outubro, 21h30), atividades com insufláveis no Complexo Desportivo de Lagos (29 de outubro, 9h00-18h00), palestra «A aldeia de Espiche – Aspetos da sua história (Clube ABC Espichense, 29 de outubro, 15h00), Milonga – Arte Tango (CRCD Luzense, 29 de outubro, 19h30) e espetáculo «Anos d’Ouro das Big Bands» pela Orquestra Ligeira de Lagos (Centro Cultural, 29 de outubro, 21h30).