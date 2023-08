Dia do Município de Albufeira celebra-se com inaugurações e música

O destaque do programa do Dia do Município de Albufeira vai para a inauguração do Lar, Creche e Centro de Dia de Olhos de Água.

O Dia do Município de Albufeira volta a comemorar-se no próximo domingo, feriado municipal de dia 20 de agosto, data em que se assinala a doação da Carta de Foral ao concelho, por D. Manuel I, no ano de 1504.

O referido documento régio utilizado em Portugal, entre os séculos XIII e XVI, tinha por objetivo regulamentar a administração e os deveres e privilégios dos seus habitantes.

Nesse dia, Albufeira assinala a sua identidade com um programa que tem início às 9h30, em frente aos Paços do Concelho, com o habitual hastear da bandeira, ao som do Hino Nacional executado pela centenária Banda Musical e Recreio Popular de Paderne, acompanhado de Guarda de Honra pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

Às 10h00, decorre a inauguração da Escultura do Brasão do Concelho de Albufeira, uma réplica em pedra, da autoria de Orlando Sousa, seguindo-se, às 10h15, a inauguração da obra escultória «Primavera» da artista albufeirense Vanessa Barragão.

A Sessão Solene de Atribuição de Medalhas de Bons Serviços aos funcionários municipais com mais de 15, 25 e 35 anos de serviço, nos graus bronze, prata e ouro, um dos pontos altos do programa do Dia do Município de Albufeira, está agendada para as 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Na parte da manhã, (9h30) há ainda a destacar a abertura da exposição «Portugal – Pintura de Jorge Landmann (1780-1854)», no Museu Municipal de Arqueologia.

Por sua vez, o programa desportivo tem início às 11h00, na Praia do Inatel, com a 17ª Prova de Mar Albufeira, sendo que às 11h15 decorre a VI Prova Kids de Albufeira e às 12h15 a Prova Principal de 2000 metros, com a entrega de prémios às 13h45.

O programa prossegue na parte da tarde com a inauguração da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Creche de Olhos de Água, que vai ter lugar às 18h30, no sítio da Torre da Medronheira.

Uma obra com a primeira pedra colocada no dia 28 de maio de 2020, tal como o barlavento noticiou, sendo há muito esperada pela população, de acordo com a autarquia.

O equipamento, que implicou um investimento na ordem dos 5 milhões e duzentos mil euros, apoiado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER, é composto por dois pisos e foi construído num terreno do município com uma área total de 6.225,41 metros quadrados

A área bruta de construção é de 3.880,72 metros quadrados, distribuídos por duas áreas distintas: uma destinada exclusivamente a Creche e outra ao Centro de Dia e ERPI, ambas com entradas independentes.

A Creche tem capacidade para 42 crianças, enquanto as restantes valências podem acolher um total de 132 utentes: 57 idosos (ERPI), 35 idosos (em Centro de Dia), mais 40 utentes do Serviço de Apoio Domiciliário.

A comemoração do Dia do Município de Albufeira encerra com um concerto da norte-americana Gloria Gaynor, com início às 22h30, na Praça dos Pescadores.

Quando for meia-noite, os céus de Albufeira iluminam-se com um espetáculo piromusical, a partir da Praia dos Pescadores.

A festa continua com o Deelight DJ Set, com o início de atuação marcado para as 00h15.

A Câmara Municipal de Albufeira chama ainda a atenção para o facto de o programa começar dois dias antes, no dia 18 de agosto, com a instalação artística de Tamara Alves «O Infinito da Noite», que se apresenta pela última vez, no túnel de acesso à Praia do Peneco, a partir das 20h00, a que se junta, no areal, um set do DJ Shaka Lion.

Na véspera do feriado, dia 19 de agosto, o palco da Praia dos Pescadores recebe o grupo algarvio IRIS, a partir das 22h00, terminando a noite com Zé Black DJ Set, que sobe ao palco às 23h30.