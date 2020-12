Dia da UAlg comemorado com cerimónia em formato online

Realiza-se na quarta-feira, dia 16 de dezembro, às 18h00, a «Cerimónia Comemorativa do Dia da UAlg», pela primeira vez em formato exclusivamente online devido à pandemia COVID-19.

A cerimónia, que só contará com a presença dos oradores, inicia-se com a intervenção de Vítor Neto, presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve (UAlg). Segue-se a entrega da Medalha da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço na Instituição.

Graça Rafael, funcionária dos Serviços de Ação Social, prosseguirá a cerimónia com uma intervenção em representação dos funcionários não docentes.

Com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, será feita a entrega do Prémio Universidade do Algarve aos diplomados com mérito no ano letivo de 2018/2019. Posteriormente, será a vez de Raquel Jacob, presidente da Associação Académica, discursar em representação dos estudantes.

Depois da apresentação dos «Novos Doutores UAlg», Cátia Martins, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, intervirá em representação dos docentes.

Na reta final, será feito um agradecimento aos funcionários e docentes aposentados em 2020, cabendo ao reitor Paulo Águas o encerramento da cerimónia do 41º aniversário da Universidade do Algarve, com a sua intervenção.

A sessão será transmitida online no Portal da UAlg, no Facebook, e no Canal de YouTube.