Dia aberto para visitas dos interessados.

O Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce terá no dia 2 de setembro, sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00, um «Dia Aberto».

Este dia decorrerá no âmbito da campanha arqueológica que ali decorre desde o mês de julho.

Aberto à população, o «Dia Aberto» pretende «fazer um enquadramento desta campanha e contribuir para a produção de conhecimento.

É ainda objetivo desta iniciativa promover a valorização e divulgação do arqueossítio.