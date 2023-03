DGS distingue UAlg com Selo de Excelência «Alimentação Saudável»

A DGS distinguiu a UAlg pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol de uma Alimentação Saudável em toda a instituição.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) acaba de atribuir o Selo de Excelência «Alimentação Saudável no Ensino Superior» à Universidade do Algarve (UAlg) pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol da promoção de uma alimentação mais saudável, equilibrada e sustentável junto da população académica.

Este selo, que surge no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) e da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), é uma distinção pública atribuída às universidades que promovam uma alimentação saudável e cumpram um conjunto de requisitos no âmbito da modificação da oferta alimentar das suas instituições.

Trata-se de uma iniciativa pioneira a nível europeu e que resulta da experiência desenvolvida na DGS e na estratégia alimentar nacional nos últimos anos.

A certificação agora atribuída à UAlg é o resultado do trabalho desenvolvido pelos Serviços de Ação Social, em conjunto com vários atores, com vista a disponibilizar o acesso a opções alimentares mais saudáveis nos espaços da instituição.

Este galardão remete a 2019, quando a UAlg efetuou uma candidatura voluntária, sendo necessário o cumprimento de uma série de requisitos.

Da checklist de verificação, a academia algarvia conseguiu reduzir a quantidade de açúcar disponível nas máquinas de venda automática de bebidas quentes; aumentar a disponibilidade de água nos espaços de utilização comum e garantir opções alimentares saudáveis e facilmente visíveis nos bares.

A UAlg assegura ainda que o pão disponível para consumo nos serviços de alimentação é pão escuro ou de farinha integral, com um teor de sal inferior a um grama (g) por 100 g de pão; aumentou a oferta e diversidade dos produtos hortícolas como acompanhamento das refeições, assim como a oferta de leguminosas nas refeições servidas nas cantinas e outros espaços que fornecem refeições, promovendo a realização de campanhas para a promoção da alimentação saudável dirigidas à comunidade académica.

Os Serviços de Ação Social (SASUAlg) têm desenvolvido um conjunto de iniciativas «focadas na melhoria constante da oferta alimentar, nomeadamente ações de sensibilização sobre temas relacionados com a alimentação saudável, bem como orientação de estágios de alunos do curso de licenciatura em Dietética e Nutrição que permite o acompanhamento permanente, a conceção e validação de planos de ementas, assegurando a adequação alimentar e nutricional das refeições servidas», explica a academia.

A atribuição oficial do Selo realizou-se no dia 3 de março, no Palácio da Rocha do Conde D’Óbidos, em Lisboa.

Em representação da UAlg, participou Paula Mucharrinha, coordenadora do Departamento Alimentar dos SASUAlg, que considera que «este certificado é o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos Serviços de Ação Social, em parceria com o Curso de Dietética e Nutrição, representado pela professora Maria Palma Mateus, na promoção de uma alimentação saudável e no cumprimento de um conjunto de requisitos no âmbito da modificação da oferta alimentar disponível nas suas 12 unidades alimentares da Instituição».

Para Paula Mucharrinha, «a capacitação da comunidade académica no que respeita a escolhas alimentares saudáveis é uma preocupação da UAlg, que se assume como um espaço de formação de cidadãos conscientes e saudáveis, sensibilizando-os para o aumento do consumo de frutas e hortícolas e para a redução de alimentos ricos em gorduras, sal e açúcar».