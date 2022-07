Dezenas de propostas culturais marcam o verão em VRSA

Atividades ao ar livre têm entrada gratuita.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) preparou, para o mês de agosto, uma agenda cultural com uma programação diversificada e com atividades para todos os públicos e idades, com dezenas de sugestões que vão desde a música às tradições, do cinema ao teatro, passando ainda pelos mercados e atividades para os mais novos.

Durante os meses de Verão, o «Cinema na Rua» traz a sétima arte às três freguesias do concelho, exibindo filmes num cenário natural. Com entrada livre, as sessões têm lugar na Avenida da República (Vila Real de Santo António), na Praceta Casablanca (Monte Gordo) e no antigo cemitério de Cacela Velha, sempre às 21h30.

Uma das novidades de 2022 é o ciclo «Sons no Jardim», iniciativa que apresenta em Vila Real de Santo António o melhor da nova música portuguesa. Serão três noites de animação em frente ao rio Guadiana, onde o jardim da cidade se transformará, a partir das 22h00, na pista de dança das noites de Verão ao som de Moullinex (5 de agosto), Sitah Faya x Spock (19 de agosto) e Fogo Fogo (27 de agosto).

Também o ciclo de concertos «Clássica em Cacela» regressa nos dias 7, 11, 18 e 19 de agosto, às 21h30, com espetáculos intimistas realizados em lugares de interesse patrimonial. Nesta 11ª edição, o evento traz dois concertos à igreja de Cacela Velha e dois concertos à Ermida de Santa Rita, sob o tema «Século XX».

Em Cacela Velha, subirão ao palco Pedro Ribeiro Rodrigues (guitarra) e Isabel Vaz (violoncelo), no dia 7 agosto, e Rui Mourinho (guitarra) e João Lourenço (flauta transversal), no dia 11 agosto. Já a Ermida de Santa Rita recebe Teresa Matias (Flauta de Bisel) nos dias 18 e 19 de agosto.

Também em agosto, o «Guadiana Jazz» está de volta ao jardim da Avenida da República para animar os finais de tarde de domingo, a partir das 19h00. Num ambiente descontraído, onde o rio é o cenário principal, esta iniciativa apresenta Nebuchadnezzar Group (14 de agosto), João Frade Jazz Trio (21 de agosto) e Papa Dragon (28 de agosto).

O teatro não fica de fora, com a companhia «II Acto» a apresentar a comédia «Seu nome próprio Maria» no Centro Cultural António Aleixo, nos dias 3, 8 e 10 de agosto, às 21h30.

O município também quer manter viva a tradição, com as feiras e mercados de artesanato e produtos regionais a percorrer todas as freguesias do concelho, não tendo sido esquecidos os festivais de folclore e as festas populares que, ano após ano, honram as suas padroeiras.

O cartaz integra, de igual forma, atividades para os mais novos, como a Festa da Juventude (12 de agosto) e os ateliês ambientais nas praias de Santo António, Monte Gordo, Lota e Manta Rota. Destaque ainda para a Noite Branca (20 de agosto), em Monte Gordo.

A programação de Verão é uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em parceria com as associações e coletividades locais. Todos os eventos realizados ao ar livre têm entrada gratuita.