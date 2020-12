Detido traficante que tentou fugir à GNR na fronteira em Castro Marim

Um homem de 42 anos foi detido em flagrante delito pela GNR de Castro Marim, por tráfico de droga, na sexta-feira, dia 11 de dezembro.

A ocorrência deu-se no decorrer de uma ação de fiscalização junto da fronteira com Espanha. Os militares da Guarda ali presentes, observaram um veículo que parou antes do local da fiscalização, saindo do seu interior o suspeito, que se colocou em fuga apeada.

Os guardas deslocaram-se para o veículo de imediato e constataram a presença de produto estupefaciente, tendo desencadeado diligências policiais para intercetar o suspeito, que foi localizado e detido pouco tempo depois.

Nesta ação foram apreendidas 15890 doses de haxixe, 2040 doses de cocaína e ainda o veículo usado.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Olhão no sábado, dia 12 de dezembro, onde ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Olhão.

A ação contou com o reforço do Posto de Trânsito de Tavira e do Posto Territorial de Vila Real de Santo António.