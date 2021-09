Desportos radicais regressam este fim de semana a Portimão

Atividade desportiva dos clubes e associações de Portimão é retomada «em grande estilo» este fim de semana, com a realização de cinco provas de referência nas chamadas modalidades radicais.

Assim, e na sequência da evolução favorável no combate à pandemia COVID-19, que possibilita já a retoma da oferta dos diversos equipamentos desportivos de Portimão, foi agendado para o Complexo Municipal de Ténis e Padel, que organiza a prova, o Padel Portimão Open by Paviténis-5.000, que decorre desde ontem, dia 16, e até 19 de setembro. As finais acontecem no domingo, dia 19, e terão início às 13h00, prolongando-se pela tarde, com a final M1 prevista para as 16h30.

Nos dias 18 e 19 de setembro, e no âmbito da Semana da Bicicleta, realiza-se a Ptm Race Maratona/Meia Maratona BTT 2021, estando a respetiva entrega de prémios marcada para a zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, entre as 15h00 e as 16h00 do próximo domingo, dia 19, numa organização da Associação Trail Runners de Portimão.

Quanto ao Campeonato Nacional de Ultimate de Praia, a decorrer junto à Área Desportiva da Praia da Rocha nos dias 18 e 19 de setembro sob responsabilidade da UFA – Ultimate Frisbee Algarve, sediada em Portimão, reunirá alguns dos mais conhecidos praticantes portugueses, de norte a sul.

Por sua vez, o Campeonato Regional de Canoagem de Mar Sul efetua-se amanhã, sábado, 18 de setembro, estando a entrega de prémios prevista para as 19h00 na zona do Clube Naval de Portimão, que organiza a prova.

Já as 5ª e 6ª rondas da Taça de Portugal de BMX Race 2021 vão juntar nos dias 18 (das 14h00 às 19h00) e 19 (das 9h00 às 13H00) os melhores atletas nacionais da modalidade no Parque da Juventude, que assinala 25 anos de existência, sendo a prova organizada pelo Clube Bicross de Portimão. Em competição estarão as categorias de pupilos, benjamins, iniciados, infantis, femininas 5/8 anos, femininas 9/12 anos, juvenis, cadetes, femininas 13/14 anos, femininas 15 anos, juniores/elites, masters e cruisers (+13 anos).

No sábado, dia 18 de setembro, a competição terá início às 16h30, com as mangas qualificativas, seguidas das eliminatórias e das finais. O mesmo acontecerá no domingo, dia 19 de setembro, a partir das 10h30, realizando-se a entrega de prémios por volta das 13h00.

Destaque ainda para a 15ª Gala de Abertura do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, marcada para as 19h30 de sábado, no pavilhão desportivo da Escola Básica José Sobral, na Mexilhoeira Grande, na qual será apresentada a atletas e familiares a oferta desportiva 2021/2022 desta coletividade.