Designer Outlet Algarve tem novas oportunidades de emprego. Uma alternativa ao emprego sazonal, numa região bastante afetada pelo desemprego causado pela pandemia da COVID-19.

O Designer Outlet Algarve tem novas ofertas de emprego em lojas presentes no centro. Asics, Fracomina, Charanga, Decénio, Hawkers, MultiOpticas, Peppe Jeans, RockPort, Sacoor, Seaside, Spaccio, Suits Inc, Timberland, RockPort e Underblue são algumas das marcas com oportunidades profissionais.

Ao todo são cerca de 20 as oportunidades de emprego neste momento, mas o Designer Outlet vai atualizando as oportunidades no seu site, podendo as vagas serem consultadas no site oficial do Designer Outlet Algarve.

Para Miguel Guerreiro, diretor do Designer Outlet Algarve, «para nós é muito gratificante contribuir para o emprego na região. Pelo facto de termos marcas de dimensão nacional e internacional, estas oportunidades de emprego, além de oferecerem propostas profissionais mais duradouras, também contribuem para a valorização das carreiras dos profissionais, pela componente de formação que a maior parte das marcas tem no seu processo de integração e formação on the job».

Sobre o Designer Outlet Algarve

O Designer Outlet Algarve é o maior outlet do Algarve e o primeiro na Europa a estar integrado com uma loja IKEA, um centro comercial e uma área de lazer ao ar livre. Resultante de uma joint venture entre a IKEA Centres e a Mutschler Outlet Holding, o Designer Outlet Algarve é gerido pela operadora austríaca ROS Retail Outlet Shopping.