Designer Outlet Algarve assinala Outubro Rosa com «Pink Box» solidária

Espaço também volta a patrocinar a MamaMaratona.

O Designer Outlet Algarve juntou-se ao Movimento Outubro Rosa com a criação de uma Pink Box, que tem como objetivo o apelo a donativos que reverterão integralmente para a Liga Portuguesa contra o Cancro, através da parceria com o grupo de apoio de Faro.

Além desta iniciativa, o espaço volta a patrocinar a MamaMaratona, ação promovida pela Associação Oncológica do Algarve (AOA) em parceria com o município de Loulé, que tem como objetivo a sensibilização e prevenção do cancro, em particular da mama.

A Pink Box Outubro Rosa será partilhada com figuras públicas e influenciadores digitais que se associam à causa, divulgando a iniciativa e convidando os seus seguidores a juntarem-se ao movimento através de donativos que poderão ser feitos a partir do site do Designer Outlet Algarve.

Esta peça, que não estará à venda, contém uma vela alusiva à causa (desenvolvida pela artista e fotógrafa Ana de Oliveira), um lenço (assinado pela artista Gabriela Grave), peça que lembra que a doença não atinge unicamente mulheres, mas também 1 por cento de homens. Finalmente, a caixa contém ainda um livrete informativo sobre a auto-apalpação e a importância vital dos rastreios.

Para além da caixa, o Designer Outlet Algarve volta a patrocinar a MamaMaratona. Este é o segundo ano consecutivo que o centro comercial se associa a esta iniciativa promovida pela AOA e pela Câmara Municipal de Loulé, não só através do patrocínio, como usando os seus canais para divulgação e promoção de uma iniciativa que tem como objetivo sensibilizar para a prevenção, mas também apelar aos estilos de vida saudáveis.

A associação do Designer Outlet Algarve ao Outubro Rosa iniciou-se em 2020, com o desenvolvimento de um completo programa disponível no Instagram e com a colaboração da Associação Oncológica do Algarve, Liga Portuguesa Contra o Cancro (Grupo de Apoio de Faro), Associação Partilhas e Cuidados e a Nutriviva.

Entre os conteúdos, era possível encontrar tutoriais de cabeleireiro, escolha e colocação de prótese capilar, maquilhagem, alimentação e reiki, além de um vídeo que explicava como fazer o autoexame preventivo.

Para Miguel Guerreiro, diretor do Designer Outlet Algarve, a associação a este movimento «é para nós muito importante».

«Apesar de o movimento ter nascido nos Estados Unidos da América, queremos que a nossa ação seja centrada localmente, apoiando as instituições que lutam contra esta doença no Algarve e contribuindo para mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama», conclui o responsável.