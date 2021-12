Designer Outlet Algarve celebra o Natal com exposição da designer de moda algarvia Marisa Amaro.

O Designer Outlet Algarve recebe hoje, dia 22 de dezembro, uma exposição da designer algarvia Marisa Amaro. Trata-se de uma exposição da sua nova coleção da Red Fae, que pode ser vista gratuitamente até ao fim do mês.

Red Fae é a marca de Marisa Amaro, uma designer de moda de Faro, que procura expressar-se através do design de moda.

Nesta exposição, misturam-se os universos da moda e da cultura, combinando códigos que permitirão aos visitantes conhecer uma marca com um design singular, que procura «inspirar e evocar sentimentos».

Segundo a designer, a marca Red Fae, «nasce de um sonho antigo» que a fez apaixonar desde cedo pela arte do bem vestir. Trabalhando tecidos confortáveis e de qualidade com a preocupação única pelo detalhe, a artista pretende dar a cada peça personalidade, mistério, magia, elegância, sensibilidade, carisma e atitude.

Para Miguel Paraíso Guerreiro, diretor do Designer Outlet Algarve, «a presença da coleção de Marisa Amaro é a materialização de uma ligação entre o nosso espaço e todas as formas de expressão da moda, em particular no Algarve. Sabemos que contribuímos para a divulgação de uma designer do Algarve que acreditamos que merece ser reconhecida pela qualidade das suas propostas».

Além desta exposição, os visitantes podem ainda encontrar toda a magia do Natal, com uma decoração muito especial e acolhedora, em que um dos principais destaques é um mini Austin como selfie spot.

Nesta quadra, o Designer Outlet Algarve terá ainda mais oportunidades para as compras de última hora, com produtos best seller das marcas aos melhores preços.