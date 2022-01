Desenhos do projeto «(a)Riscar o Património 2022» exibidos em Portimão

Iniciativa da Direcção-Geral do Património Cultural, com apoio dos Urban Sketchers Portugal.

A Casa Manuel Teixeira Gomes, localizada perto da zona ribeirinha de Portimão, exibirá entre 21 de janeiro e 25 de fevereiro um conjunto de oito desenhos rápidos, no âmbito do projeto «(a)Riscar o Património 2022», uma iniciativa da Direcção-Geral do Património Cultural, com apoio dos Urban Sketchers Portugal e que teve início em 2014, integrada nas comemorações das Jornadas Europeias do Património.

Segundo o município de Portimão, «trata-se de uma iniciativa inovadora que tem como base o (re)conhecimento do património português através do desenho, numa componente lúdica e descontraída, e abarca um número cada vez mais alargado de intervenientes, assumindo uma vertente progressivamente mais abrangente e próxima das comunidades, mercê das atividades que vem multiplicando».

«Os desenhos a expor na Casa Manuel Teixeira Gomes foram executados ao sabor do instante, em cadernos de diferentes dimensões e características, captando lugares, ambientes, pessoas, momentos e monumentos, sempre sob inspiração do património, tema transversal ao projeto em tudo o que encerra de diverso e universal», acrescenta a autarquia.

Com a passagem por Portimão, a mostra cumpre o propósito essencial de disseminar, um pouco por todo o país, o resultado desta apropriação criativa do património cultural através do desenho, no caso concreto em colaboração com o Mestrado Integrado em Arquitetura do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, sediado na cidade, e o núcleo algarvio dos Urban Sketchers.

«Quer pela variedade de localidades e temas representados, quer pela diversidade dos registos gráficos, únicos na sua multiplicidade de cores, traços, abordagens e suportes», esta exposição evoca, segundo os promotores, «a extraordinária riqueza do mundo que nos rodeia e a nossa própria capacidade de interpretar e de interpelar a realidade, sendo por essa razão cativante para todos os públicos».

A Casa Manuel Teixeira Gomes abre portas de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 12h30, e das 14h30 às 16h30.